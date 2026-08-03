La vergonzosa confesión de Moria Casán en vivo: "Me late el..."

Durante la emisión de La Mañana con Moria, la presentadora se refirió a una dolencia física que la afecta. Mientras el equipo analizaba la situación de salud de Soledad Silveyra, Casán vinculó los dolores corporales con los factores climáticos.

En ese marco, la conductora expresó que "Con la humedad que hay, creo que hasta a un bebé le duelen los huesos. Yo tengo un sobrehuesito, mínimo. Me niego a decirle juanete porque es un horror. Es mínimo, en el pie derecho".

La artista relacionó esta molestia con su trayectoria profesional previa y señaló que "Hice mucha punta cuando era bailarina. No solo me hace sufrir. Ayer me latía". A pesar de la incomodidad, buscó descontracturar el momento al manifestar que "No puedo creer que me late el juanete, qué poco glam. Queda mejor: me late el sobrehueso".

Ante el relato, el doctor Guillermo Capuya sugirió utilizar la denominación científica hallux valgus para referirse a la afección. Sin embargo, la conductora rechazó la propuesta con humor al decir que "No, me da a vulva".

En el mismo sentido, aseguró que mantiene un buen estado general a pesar de la marca dejada por sus años en la danza y aclaró que "Hice muchos años de punta. Tengo muy bien los pies, pero tengo eso mínimo. Después les muestro".

La conversación surgió a partir del cuadro que atraviesa Soledad Silveyra, quien padece una trocanteritis desde hace seis meses. La actriz compartió su situación actual y reconoció que "No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto".

Sobre el origen del accidente, detalló que "Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar". Finalmente, recordó el esfuerzo realizado para cumplir con sus compromisos laborales al señalar que "Hice la función durante 10 días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable".