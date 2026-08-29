La novela entre Julián Álvarez, Atlético de Madrid y Barcelona sumó un nuevo capítulo. Ante la negativa del Colchonero a negociar al delantero argentino con el conjunto catalán, apareció una vía legal que podría permitirle romper unilateralmente su contrato y abrir la puerta a una eventual llegada al Barça.

La alternativa está contemplada en el Real Decreto 1006/1985 de España, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales. Concretamente, su artículo 16 permite que un jugador extinga su contrato por voluntad propia, aunque el club afectado puede tener derecho a recibir una indemnización.

El punto clave aparece cuando las partes no acuerdan previamente cuánto debe pagarse. En ese escenario, sería la Justicia laboral española la encargada de determinar la indemnización teniendo en cuenta diferentes factores, como las circunstancias deportivas, el perjuicio ocasionado al club y los motivos que llevaron a la ruptura.

De esta manera, Julián podría contar con una alternativa diferente al pago de los 500 millones de euros establecidos como cláusula de rescisión en su contrato con Atlético de Madrid. Sin embargo, recurrir a este mecanismo abriría un complejo escenario judicial y no implica que el futbolista pueda marcharse sin afrontar consecuencias económicas.

Atlético se niega a negociarlo con Barcelona

La posibilidad cobró fuerza después de que las conversaciones entre los clubes quedaran estancadas. El Consejo de Administración del Atlético de Madrid respaldó de manera unánime la postura de no negociar el traspaso del delantero argentino al Barcelona.

El club madrileño afirmó que existe una consideración “cero” respecto de una eventual negociación con el conjunto catalán y sostuvo que la situación excede una cuestión exclusivamente económica.

El conflicto se profundizó después de que Barcelona manifestara públicamente su interés por el campeón del mundo. Incluso, la Real Federación Española de Fútbol abrió semanas atrás un procedimiento disciplinario extraordinario contra el conjunto catalán por sus presuntos contactos con el delantero, quien mantiene contrato vigente con Atlético hasta 2030.

Una salida que podría terminar en la Justicia

La opción de rescindir unilateralmente aparece, entonces, como una alternativa extrema en caso de que Julián mantenga su intención de salir y Atlético continúe negándose a negociar con Barcelona.

Si finalmente recurriera al mecanismo previsto por la legislación española y no existiera acuerdo sobre la compensación económica, un juez tendría que determinar cuánto corresponde indemnizar al Atlético.

Por ahora, se trata solamente de una posibilidad legal dentro de un conflicto que sigue abierto. Mientras el Atlético mantiene su postura, Barcelona continúa interesado y el futuro del delantero de la Selección Argentina permanece como una de las grandes incógnitas del mercado europeo.