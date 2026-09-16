La vieja interna entre Luciana Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, celebrado en San Isidro durante una emotiva ceremonia, derivó en una polémica inesperada debido a marcadas ausencias. Entre las personas que no asistieron figuraron los hermanos del cantante y su prima, Luciana Salazar, situación que reavivó una histórica tensión en el entorno cercano de los novios.

El conflicto con la modelo tendría origen en un distanciamiento de dos décadas con la novia, motivo por el cual no formó parte del festejo. Al respecto, en el programa SQP de América TV, Majo Martino detalló que la modelo "estaría teniendo problemas con la familia Ortega y con Julieta Prandi no se saluda desde Poné a Francella. Se llevan mal con algunas cuestiones. El anterior Año Nuevo, Luciana no la saludó a Julieta Prandi y Evangelina le puso los puntos".

Frente a las especulaciones sobre la lista de invitados, la periodista Pía Shaw entabló contacto con Salazar, quien justificó su inasistencia señalando que "No avisó a nadie. No es que solo no fui yo. No invitaron a nadie. Mi papá que Emanuel lo ama tampoco fue".

A pesar de sus declaraciones, el asunto sumó repercusión en plataformas digitales. Tras la fiesta, la modelo publicó en sus historias de Instagram una reflexión que causó sospechas por la coincidencia temporal con el evento: "La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo". La frase resonó de inmediato entre sus seguidores, en el marco de las versiones sobre el extenso enfrentamiento entre las partes que volvió al centro de la escena mediática.