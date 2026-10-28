La vincularon a un comediante, lo negó y dijo estar enamorada de un actor

El radar sentimental de los cocineros de la televisión volvió a encenderse con fuerza en torno a Edith Hermida. Luego de que Pía Shaw diera por confirmado un supuesto romance entre la conductora y Sebastián Presta, la historia sumó un insólito capítulo durante la emisión de Masterchef, cuando Wanda Nara la apuró en vivo por los rumores y la periodista retrucó sin rodeos: "No, a mí me gusta Mike Amigorena".

Lejos de dejar pasar el tema, Edith Hermida aprovechó su espacio en A la Barbarossa para enviarle un mensaje irónico a su colega por dar información errónea: "Pía dejá de confirmar cosas, si te gusta Presta tránsatelo vos, hacete cargo vos". La protagonista aclaró que la versión era incorrecta y sumó más detalles sobre su preferencia artística: "No es así, deci que yo no soy la China Ansa que se ofende tanto, pero ella lo confirmó dándolo por hecho, pero mal confirmado, mi amor. A mí siempre me gustó Mike".

La revelación no quedó en una simple declaración al aire y rápidamente el cronista fue a buscar a Mike Amigorena, quien al ver a Edith Hermida no dudó en reaccionar con absoluta espontaneidad al exclamar: "Qué linda". El movilero le relató al actor el divertido intercambio que la periodista había mantenido minutos antes con Wanda Nara en el certamen culinario, a lo que Mike Amigorena respondió pícaro y entre risas: "¿Vos viste lo que dije yo cuando me acerqué? Dije 'qué linda'".

Con la complicidad flotando en el aire y la chispa encendida, Edith Hermida intentó poner paños fríos pero dejando la puerta abierta al manifestar: "Vamos de a poco, no confirmen ningún romance". Para cerrar el coqueteo que revolucionó la mañana televisiva, Mike Amigorena no dudó en acercarse a Edith Hermida para despedirse con un cariñoso beso en la mejilla y sellar el compromiso de un próximo encuentro al decir: "Nos vamos a conocer con Edith, que ya nos conocemos".