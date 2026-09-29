La virgen de la tosquera, la película elegida para representar a la Argentina en los Oscar

La industria cinematográfica nacional ya definió a su representante para la próxima temporada de premios internacionales. La virgen de la tosquera resultó seleccionada por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para buscar un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027. El anuncio oficial se realizó durante un encuentro celebrado en ArtHaus Central, donde Juan Minujín tuvo a su cargo revelar el título ganador tras superar en la votación a otras finalistas como El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama.

La obra dirigida por Laura Casabé también cuenta con el respaldo local para representar al cine nacional en los Premios Goya. La producción, que demandó una inversión aproximada de $1500000 para su realización conjunta entre empresas de Argentina, México y España, iniciará su recorrido formal hacia la estatuilla de la Academia de Hollywood. El calendario establece que el 15 de diciembre de 2026 se publicará la lista corta de 15 candidatas, mientras que las cinco nominadas definitivas se conocerán el 21 de enero de 2027, antes de la gala del 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre.

Basada en los relatos La virgen de la tosquera y El carrito del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, la trama fue adaptada al cine por el guionista Benjamín Naishtat. La historia se sitúa en las jornadas calurosas del verano de 2001 y sigue a tres amigas adolescentes, Natalia, Mariela y Josefina, quienes comparten la atracción por su vecino Diego. La irrupción de un nuevo personaje femenino altera la dinámica del grupo y desencadena un espiral de celos que lleva a una de las jóvenes a recurrir a rituales de esoterismo con la ayuda de su abuela.

El reparto principal reúne a jóvenes talentos como Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores y Luisa Merelas, junto a la participación de Dady Brieva. Esta combinación de drama juvenil, creencias urbanas y elementos sobrenaturales posiciona al proyecto como una de las apuestas más firmes de la cinematografía local para proyectarse en las pantallas internacionales durante los próximos meses.