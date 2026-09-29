Argentina ya tiene representante para los Premios Oscar 2027. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, para competir por un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional.

La producción fue seleccionada entre cuatro películas que habían quedado preseleccionadas: El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; Parque Lezama, de Juan José Campanella; y La Virgen de la Tosquera.

La elección nacional no significa todavía una nominación al Oscar. Ahora, la película deberá atravesar el proceso de selección de la Academia de Hollywood hasta intentar ingresar entre las producciones que finalmente competirán por la estatuilla.

De qué trata La Virgen de la Tosquera

La película adapta los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El Carrito”, de Mariana Enríquez, con guion de Benjamín Naishtat. La historia está ambientada en los alrededores de Buenos Aires durante el verano de 2001 y combina adolescencia, deseo, violencia y elementos de terror sobrenatural.

La trama sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que comparten desde hace años una fuerte cercanía con Diego. La aparición de otra joven comienza a alterar la relación entre ellos y desata una serie de tensiones atravesadas por los celos y lo sobrenatural.

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría y Agustín Sosa. También participan Isabel Bracamonte, Candela Flores, Víctor López y Dady Brieva.

El recorrido internacional de la película

Antes de ser elegida para representar a Argentina, La Virgen de la Tosquera tuvo un recorrido destacado por festivales internacionales. Pasó por Sundance y Sitges, donde obtuvo el premio a Mejor Fotografía, y también participó del BAFICI, donde recibió el principal reconocimiento del jurado.

La película también fue seleccionada para representar al país en los Premios Goya y, durante su estreno comercial en Argentina, superó los 85.000 espectadores.

Actualmente, el largometraje está disponible en HBO Max.