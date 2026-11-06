La fe, la memoria de una derrota y las ganas de llegar a Bariloche fueron parte de un nuevo encuentro de UPD Unidos por el desafío, de GRUPO HUARPE, donde el Colegio Nuestra Señora de Luján, de Capital, y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de 25 de Mayo, protagonizaron un programa que mantuvo la expectativa hasta la última pregunta.

El equipo azul, integrado por Julián Ortiz y Bautista Morra, regresó con una compañía especial: la imagen de la Virgen de Luján. Más que un símbolo de fe, se convirtió en una cábala que los acompaña desde su primera participación en el programa. Del otro lado, el equipo naranja, representado por Juan Cruz Buffagni y Agustina López, de 5° B de La Consolación, llegó con una frase que resumió su experiencia anterior: «Sabemos lo que es perder». Sin embargo, también dejaron en claro sus intenciones: "Venimos por todo".

Colegio Luján 5to D y el Colegio Consolación 5to B en UPD. FOTO HUARPE.

Para los representantes del Colegio Luján, la Virgen no es solamente una imagen en la que depositan su fe, sino también una compañía que les transmite seguridad y confianza cada vez que participan del programa. La iniciativa de llevarla fue de su profesor y, desde aquel primer encuentro, nunca dejaron de colocarla sobre el atril. Así, se convirtió en una presencia infaltable y en una cábala que los acompaña en cada desafío.

Un comienzo con igualdad

La competencia arrancó con la ruleta de preguntas. Ambos equipos mostraron sus conocimientos en distintas materias y consiguieron un primer empate de 4 a 4. Geografía, deportes, matemática, lengua, historia y arte fueron algunos de los desafíos que pusieron a prueba a los participantes.

En el segundo bloque, el juego de verdadero o falso dejó tres puntos para cada equipo. Luego, en unir conceptos, el Colegio Luján sumó dos unidades y La Consolación consiguió tres. Así, el marcador quedó 9 a 10 a favor del conjunto naranja.

Pero todavía quedaba mucho por jugar. En el tutti frutti, ambos equipos consiguieron ocho puntos, mientras que en la lluvia de preguntas el azul sumó 18 y el naranja 17. El resultado volvió a quedar igualado: 35 a 35.

Una pregunta para definirlo todo

Con el empate instalado, la competencia tuvo que resolverse mediante una pregunta de aproximación: ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene aproximadamente la superficie total de Rusia?

El equipo azul arriesgó 25 millones y el naranja respondió 8 millones. La cifra correcta era de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. La respuesta de los representantes del Colegio Luján fue la que más se acercó y les permitió quedarse con la victoria.

De esta manera, el Colegio Nuestra Señora de Luján avanzó a la tercera ronda de repechaje y continúa en carrera por el gran sueño de viajar a Bariloche con UPD. La Virgen volvió a estar presente, la cábala respondió y el equipo azul tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia en la competencia.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.