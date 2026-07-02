La fe continúa ocupando un lugar central en la intimidad de la Selección Argentina. Antes de cada partido, el utilero Mario Di Stéfano prepara un pequeño altar en el vestuario con distintas imágenes religiosas que acompañan al plantel durante el torneo. En la previa del encuentro frente a Cabo Verde, ese espacio también expone una historia que une a ambos países.

El altar reúne diferentes símbolos de devoción que forman parte de las costumbres de la delegación. Allí se encuentran una imagen de la Virgen de Luján, una miniatura de la misma advocación, la Virgen Desatanudos, la Difunta Correa, una botella con agua bendita ilustrada con la Basílica de Luján, un retrato de la Virgen con el Niño Jesús y una imagen de San Expedito.

La presencia de estos objetos no es nueva. Varios integrantes del actual plantel ya formaban parte de los equipos campeones de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, competencias en las que las manifestaciones de fe acompañaron el recorrido de la Albiceleste.

En esta edición del torneo también aparecieron referencias religiosas en otras selecciones. En Ghana tomó notoriedad el brujo Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró que Argentina quedará eliminada frente a Cabo Verde. Mientras tanto, desde la delegación argentina mantienen la misma postura de los últimos años: no hacer declaraciones sobre este tipo de cuestiones.

La devoción de Tapia por la Difunta Correa

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, mantiene una reconocida devoción por la Difunta Correa. Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022 llevó la Copa del Mundo a la Basílica de Luján y también visitó el santuario ubicado en Vallecito, en el departamento Caucete, San Juan.

Chiqui Tapia visitó a la Difunta Correa tras salir campeón del mundo.

Luego del título obtenido en la Copa América 2025, volvió a la Difunta Correa para dejar como ofrenda el traje que utilizó durante el torneo. En distintas oportunidades también contó que realizó promesas en ese santuario desde su infancia.

El vínculo histórico con Cabo Verde

La historia que conecta a la Virgen de Luján con Cabo Verde se remonta a 1630 y tiene como protagonista a Manuel Costa de los Ríos, conocido popularmente como el "Negro Manuel", un esclavo caboverdiano que llegó al Río de la Plata.

Según la tradición, fue testigo del llamado "milagro de las carretas", considerado el primer milagro atribuido a la Virgen de Luján. Desde ese momento se convirtió en su cuidador y devoto durante más de cincuenta años.

A casi cuatro siglos de aquel episodio, esa historia vuelve a aparecer en la previa del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Mientras la Selección mantiene intacta su tradición de preparar un altar en cada vestuario, el relato de la Virgen de Luján y el "Negro Manuel" suma un nuevo capítulo en el camino del equipo argentino.