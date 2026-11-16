La fe, la estrategia y los conocimientos volvieron a combinarse en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE. Esta vez, el Colegio Nuestra Señora de Luján se quedó con la victoria frente al Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, por 27 a 17, y consiguió su pase a la cuarta ronda de repechaje. El equipo naranja continúa en carrera por el gran premio: el viaje a Bariloche con Travel Rock.

En esta oportunidad, los representantes del Colegio Provincial de Santa Lucía, de 5° 1.ª, fueron Juan Ríos y Matías Ávila, quienes integraron el equipo azul. Del otro lado, por el Colegio Nuestra Señora de Luján, de 5° D, participaron Julián Ortiz y Bautista Morra, con el equipo naranja.

Juan y Matías contra Julián y Bautista representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Desde el comienzo, el encuentro estuvo marcado por la estrategia, el conocimiento y las decisiones arriesgadas. Pero los chicos de Luján llegaron con una compañía especial: volvieron a llevar la imagen de la Virgen de Luján, que ya se convirtió en una cábala para el curso. Además, Matías regresó con su característico gorro amarillo, otro detalle que no pasó inadvertido.

Una cábala, muchas preguntas

La competencia comenzó con la ruleta de preguntas. El equipo azul acertó en Historia y Arte, mientras que el naranja sumó respuestas correctas en Geografía, Lengua y Deportes, esta última sin opciones. El primer marcador favoreció a Luján por 4 a 2.

En el segundo bloque llegaron los desafíos de verdadero o falso y unir conceptos. Santa Lucía consiguió dos puntos en Lengua y tres en Deportes, mientras que Luján sumó tres en Historia y dos en Arte. Así, el equipo naranja mantuvo la ventaja por 9 a 7.

El último tramo terminó de definir el encuentro. En el Tutti Frutti, el equipo azul obtuvo cinco puntos con la letra E, mientras que el naranja consiguió ocho con la A. Luego llegó la lluvia de preguntas, donde Luján volvió a destacarse con diez respuestas correctas frente a las cinco de Santa Lucía.

Con el marcador final de 27 a 17, el Colegio Nuestra Señora de Luján celebró su clasificación a la cuarta ronda de repechaje. La Virgencita volvió a acompañarlos, pero esta vez los conocimientos también hicieron su parte.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.