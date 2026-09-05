La cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a la Argentina (prevista del 8 al 11 de noviembre) ingresó en su fase de definiciones y, lejos de las reuniones protocolares oficiales en la Casa Rosada, el foco de la Iglesia apuntará firmemente al legado social. Coordinada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la hoja de ruta busca que el Sumo Pontífice tome contacto directo con las realidades más complejas de la coyuntura nacional, emulando los gestos periféricos de Francisco en sus recientes giras internacionales.

Visita a la cárcel de Villa Devoto

El primero de los encuentros programados ocurrirá en el ámbito penitenciario. León XIV realizará una visita pastoral de alto valor simbólico a la cárcel de Villa Devoto, el último penal de su tipo dentro de los límites de la Capital Federal. Allí compartirá un momento de oración con los internos y el personal del Servicio Penitenciario, con un mensaje enfocado en la dignidad humana y la reinserción social.

Recorrida por el Cottolengo Don Orione

El segundo eje se trasladará al territorio bonaerense para abrazar a uno de los sectores más vulnerables ante la crisis económica: las personas con discapacidad. Se acordó incluir una extensa recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del Conurbano, una institución que brinda asistencia integral a cientos de personas con discapacidades severas y enfrenta graves desafíos de financiamiento.

Encuentro masivo con los jóvenes en Palermo

El tercer componente estará dedicado a las nuevas generaciones. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, unificó la misa central de la gira y el encuentro oficial con los jóvenes en un megaescenario montado en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La Iglesia optó por evitar estadios de fútbol para organizar una celebración austera y de libre acceso público que visibilice las problemáticas juveniles del empleo y las adicciones.

Cumbre con la CGT y empresarios en la UCA

Finalmente, el Papa reservará un espacio de alto voltaje político y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí mantendrá un encuentro reservado con la conducción de la CGT, movimientos sociales y representantes de cámaras empresarias, ante quienes pronunciará un discurso doctrinario enfocado en el salario digno, el rechazo a la precarización y la necesidad de un pacto social contra la pobreza.