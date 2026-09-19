Lionel Scaloni apareció este sábado en Rosario junto a varios integrantes de su cuerpo técnico para observar a la Selección argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El entrenador de la Mayor estuvo en el Coloso Marcelo Bielsa durante el partido ante Uruguay, con la atención puesta en los futbolistas de las nuevas generaciones.

El motivo de la presencia de Scaloni

Scaloni llegó al estadio acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, además de otros colaboradores de su equipo de trabajo. Desde uno de los palcos del estadio de Newell's, siguieron el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B.

La presencia del cuerpo técnico de la Selección Mayor tuvo como principal objetivo observar de cerca a los juveniles que integran el equipo dirigido por Diego Placente. La Sub 19 también funciona como parte del proceso de preparación de las categorías menores y permite seguir a jugadores que pueden tener proyección internacional.

Scaloni y sus colaboradores estuvieron atentos a una camada que comienza a ganar espacio en las distintas selecciones nacionales. La visita se produjo, además, pocas horas después de que el entrenador anunciara nuevos nombres para los próximos compromisos de la Mayor.

Un partido clave para la Sub 19

Argentina llegó al duelo contra Uruguay después de perder 2-1 ante Paraguay en su debut. Por eso, el partido en Rosario representaba una nueva oportunidad para sumar puntos y mantenerse en carrera dentro del Grupo B.

El seleccionado dirigido por Placente respondió con una victoria 1-0. Franco Domínguez marcó el único gol del encuentro y le permitió al equipo argentino sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

La Selección Sub 19 integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todos sus partidos de fútbol en los Juegos Suramericanos se disputan en el estadio de Newell's, en Rosario.

La Mayor también piensa en el recambio

La visita de Scaloni se da en un momento en el que el entrenador comenzó a incorporar nuevos nombres a la Selección Mayor. Este sábado se conocieron seis convocatorias de futbolistas que actúan en el fútbol argentino, entre ellos Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada.

El seguimiento de las categorías juveniles forma parte de ese proceso. La presencia de Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala en Rosario permitió observar directamente a los jugadores que buscan avanzar dentro de la estructura de los seleccionados argentinos.

Mientras tanto, la Mayor ya prepara sus próximos compromisos. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, en un partido que tendrá como escenario el Monumental y marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado.