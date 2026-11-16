Martine Moïse, viuda del expresidente haitiano Jovenel Moïse, se inscribió como candidata para las elecciones presidenciales previstas en Haití para julio de 2027. La exprimera dama aparece entre los 33 aspirantes registrados ante el Consejo Electoral Provisional, luego del cierre del plazo de inscripción.

La candidatura se conoce cinco años después del asesinato de su esposo, ocurrido en julio de 2021 durante un ataque armado en su residencia de Puerto Príncipe. Martine Moïse también resultó herida en ese episodio, perpetrado por un grupo de mercenarios.

Haití se prepara para volver a las urnas

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas fue fijada para el 18 de julio de 2027. Se tratará de los primeros comicios generales que celebrará el país en más de una década, en un contexto marcado por la inestabilidad política y la violencia de las pandillas.

Además de Martine Moïse, entre los aspirantes aparecen el expresidente Michel Martelly, el ex primer ministro interino Claude Joseph y la exministra de Relaciones Exteriores Dominique Dupuy. La comisión electoral deberá revisar las inscripciones antes de publicar la lista definitiva de candidatos.

El asesinato que profundizó la crisis política

Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, en un ataque que agravó la crisis institucional que atravesaba Haití. Desde entonces, el país quedó bajo gobiernos de transición y no logró concretar un proceso electoral que permitiera renovar sus autoridades.

La situación de seguridad también representa un obstáculo para la organización de los comicios. Las pandillas armadas extendieron su influencia en distintas zonas del país y la violencia complicó tanto la actividad política como la vida cotidiana de la población.

Una candidatura en medio de la incertidumbre

Martine Moïse no había realizado un anuncio público sobre su postulación, aunque durante noviembre escribió en sus redes sociales que Haití volvería a levantarse por sus propios medios. Su inscripción deberá ser evaluada por las autoridades electorales junto con las demás candidaturas.

La elección de 2027 será clave para intentar recuperar la institucionalidad democrática en el país caribeño. Sin embargo, la persistencia de la violencia y las dificultades para garantizar condiciones de seguridad mantienen abiertas las dudas sobre la posibilidad de realizar una votación creíble.