El ciclismo, deporte emblema de la provincia de San Juan, vuelve a ser protagonista con el regreso de una de sus competencias más importantes: la Vuelta Juvenil. Tras siete años de ausencia en el calendario, el evento movilizará a cerca de 250 pedalistas provenientes de distintos puntos del país, así como también de Uruguay y Chile. Será desde el 11 al 14 de junio.

Pablo Aubone, presidente de la Agencia de Deportes de San Juan, habló con DIARIO HUARPE y destacó que el departamento Rivadavia será el anfitrión principal de esta edición. "Las cuatro etapas se van a desarrollar en el municipio de Rivadavia. Y con el condimento extra, que tanto nos gratifica, que la última etapa será desarrollada en el mítico autódromo "El Zonda Eduardo Copello", que para nosotros es un orgullo y que no solamente sirva para el automovilismo sino en este caso para un deporte tan emblemático como el ciclismo".

Además, celebró el retorno de la cita deportiva a la provincia. "Es uno de los deportes que más se practica y más representativo en San Juan. Nuevamente se reafirma la apuesta del Gobierno hacia el ciclismo. En este caso le da el condimento extra que se aporta a la vuelta ciclística juveniles, lo cual es el semillero, es la apuesta al futuro, es el crecimiento de cada uno de estos deportistas que seguramente en los próximos años los tendremos disfrutando de la clásica Vuelta a San Juan Elite", aseguró Aubone.

Para cerrar, el funcionario hizo hincapié en el esfuerzo compartido por toda la comunidad: "Lo vivimos en todas las disciplinas deportivas. Sabemos el esfuerzo y por eso siempre destacamos el condimento extra que dan los padres, los profesores, inculcándole todos esos valores y, por supuesto, sin ellos no podríamos llegar a lo que después en el futuro es el deportista elite".

Cronograma oficial de la competencia

La acción comienza este jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 14, con el siguiente itinerario:

Jueves 11 de junio - Prólogo: Complejo El Pinar. Concentración 13:30, largada 14:30. Circuito interno de 1,5 km por giro. Categorías 2010 a 2014 y Junior.

Viernes 12 de junio - 1ª Etapa: Complejo El Pinar (ingreso). Concentración 13:30, largada 14:30. Recorrido por Ruta del Sol hasta la zona de la ex Cerámica San Juan.

Sábado 13 de junio (mañana) - 2ª Etapa: Contrarreloj individual. Av. Ignacio de la Roza y Morón. Concentración 09:00, inicio 09:30. Distancias: 4 km (Menores) y 12 km (Junior).

Sábado 13 de junio (tarde) - 3ª Etapa: Complejo El Pinar. Concentración 14:00, largada 15:00. Recorrido hacia el sector del Dique de Ullum.