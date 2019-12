La yegua Andai viene de dos segundos puestos y va por el Hándicap Farsalia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La yegua Andai, una hija de Angiolo que será corrida por el jockey brasileño Francisco Goncalves, es la candidata para ganar mañana el Hándicap Farsalia, una prueba de 1.200 metros que se correrá en el séptimo turno de la reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo.



Andai viene de dos segundos puestos en San Isidro y redondea una campaña de 4 triunfos oficiales sobre un total de 17 carreras.



El 8 de noviembre perdió por 2 cuerpos con In The End en 1m 10s 76/100 para los 1.200 metros. mientras que el 27 de del mismo mes perdió por apenas el pescuezo con El Gran Enemigo sobre las 12 cuadras de arena normal en 1m 12s 12/100.



Pudo ganar y no ganó por esas cosas del turf. Le faltó un poquito de suerte en una definición super apretada. Mañana tiene una oportunidad para cruzar el disco en primer lugar.



Gerthe, una yegua de origen brasileño, será la enemiga. Su cuidador es Diego Peña y su jinete es José Aparicio Da Silva.



El 7 de noviembre corrió por última vez en el hipódromo de La Plata. Entró en el cuarto lugar a 3 cuerpos y medio de la ganadora Out Of Key en 1m 17s 63/100 para los 1.300 metros de arena normal.



Como lance surge la presencia de Isabella Cat, una hija de Hurricane Cat que está en manos del entrenador Carlos Daniel Etchechoury.



Su récord es de 4 victorias oficiales sobre 20 competencias. El pasado 17 de octubre corrió en la arena pesada de Palermo sobre 1.200 metros. Esa tarde entró segunda a 2 cuerpos y medio de la ganadora In The End.



La reunión en Palermo consta de 16 carreras y habrá incrementos por 1.660.000 pesos en las diversas apuestas. En el último Pick Cuatro del programa hay un pozo de 280.000 pesos.



A las 14.30 comenzará la reunión con el Premio Quick Call sobre 2.200 metros de césped para yeguas de 4 años que hayan ganado una o dos carreras. Una buena opción es Santa Rosalía con el jockey Wilson Moreyra.