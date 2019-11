Lacalle Pou dice que ya piensa en el día siguiente de la elección y Martínez llama a un "maracanazo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A una semana del balotaje, el candidato a presidente de Uruguay por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, aseguró que ya piensa en el día siguiente, aunque hasta que no se abran las urnas "no hay nada ganado", mientras que el aspirante oficialista, Daniel Martínez, convocó a sus seguidores a producir un "maracanazo" el 24 de noviembre.



Lacalle Pou, quien salió segundo en la primera vuelta electoral del 27 de octubre, lidera las encuestas de intención de voto a partir de una entente con otras fuerzas opositoras, pero trata de no subirse al triunfalismo en estos últimos tramos de campaña.



“Las victorias llevan tiempo de construir, pero se pueden perder en un instante”, comentó Lacalle Pou a los medios de comunicación, según consigna el diario montevideano El País.



Durante una visita realizada ayer a la ciudad de Artigas, fronteriza con Brasil, el candidato "blanco" (como se denomina en Uruguay a los seguidores del Partido Nacional), habló de "ilusión" de que su camino hacia la presidencia "ya no tiene vuelta atrás", por lo que siente la responsabilidad de liderar esa mayoría parlamentaria que logró el acuerdo de coalición entre cinco partidos políticos.



“Les quiero dejar una enorme tranquilidad que me sale de a dentro: Primero, que vale la pena. Segundo, que no los vamos a defraudar. Y tercero, que sabremos cumplir”, remató para cerrar su discurso.



“No podemos quemar las naves por una elección. No seríamos legitimados por ustedes. O alguien vino acá a hablar mal de la otra mitad del país. Yo los conozco, ustedes vinieron a pedir que hay que zurcir a la sociedad. Hay que terminar con las divisiones. Entiendo la reacción, algunos que pintan carteles. Se van, me dicen. ¡No! No es se van, es: ¡Venimos! Es muy importante lo que tenemos para hacer. Es más importante venir, que que se vayan”, dijo.



Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Martínez, recurrió a la imagen más épica del fútbol uruguayo al convocar a los votantes a producir un "maracanazo" en la segunda vuelta electoral.



Aludió así a la final del Mundial de Futbol de 1950, cuando Uruguay fue "de punto" y se coronó campeón al imponerse al favorito Brasil.



Todas la encuestas lo ubican entre cinco y siete puntos detrás de su competidor Lacalle Pou. No tiene partidos que lo apoyen a diferencia de su contrincante, pero está peleando "voto a voto".



“A redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos la esperanza” cantó Martínez en la plaza principal de Rocha junto a militantes que lo esperaban.



Saludó y se sacó fotos y cuando estaba por irse una mujer lo llamó: “Hace dos horas que estamos esperando” y el candidato sin dudar se subió a un estrado improvisado para dar un breve mensaje de tres minutos a la militancia, que cantó “Martínez no se va, Martínez no se va”.



“Somos recibidos por miles de abrazos que son los que nos dan la fuerza, porque venimos de una campaña dura y estamos acá parados por el amor que nos trasmiten”, aseguró.



Martínez transmitió que es posible superar el balotaje con “un gran triunfo del Frente Amplio” y pidió “dejar todo en la cancha”.



“Los invitamos al sueño de que esto sea como en el Maracaná, todo está en nuestra contra aparentemente. Todo parece que fuera a ser en nuestra contra, pero de la misma forma que tuvimos 11 leones que en Maracaná dieron vuelta la historia vamo’ arriba Maracaná , vamo’ a ganar el 24 de noviembre”, dijo Martínez en el Chuy. Después de la arenga llegaron los aplausos, las selfies y los abrazos.