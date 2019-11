Lacalle Pou encabeza las elecciones pero deberá esperar para conocer el resultado final

El candidato del opositor nacionalista Luis Lacalle Pou lídera el recuento del balotaje presidencial de Uruguay del domingo ante el oficialista Daniel Martínez, pero Uruguay deberá esperar a un recuento inédito de votos para conocer el resultado definitivo de la reñida votación.



La Corte Electoral "no va a dar un ganador esta noche", explicó el presidente del organismo, José Arocena, al canal 12 local. La Corte esgrimió que existe un cúmulo de votos "observados o dudosos" que supera en cantidad a la diferencia de sufragios emitidos para cada candidato.



El recuento comenzará el martes, puede durar dos o tres días, y se convierte en esta ocasión en definitorio de la elección, detalló el organismo, que goza de una fuerte confianza y reputación en Uruguay.



Lacalle Pou obtuvo poco más de 30.000 votos que Martínez, mucho menos de lo pronosticado por las múltiples encuestas publicadas antes del balotaje.



Escrutado el 99,1% de los sufragios, la Corte Electoral otorga 1,15 millones de votos para Lacalle Pou y 1,12 millones para Martínez. Mientras que los votos "observados" son 35.100.



Analistas locales consultados por Télam estimaron que la elección se encuentra definida a favor del ex senador y ex diputado Lacalle Pou, Para ello, el Frente Amplio tendría que recibir casi la totalidad de los votos "observados".



"Hay formas de aceptar resultados. Nosotros siempre los aceptamos, de un lado o del otro del mostrador. Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente no nos han llamado, ni reconocido el resultado que desde nuestro punto de vista es "irreversible", consideró Lacalle Pou en un discurso ante sus seguidores en Montevideo, en los primeros minutos de hoy.



Lacalle Pou, de 46 años, celebró que en su país "llegué la alternancia necesaria" tras 25 años de gobierno frenteamplista.



Este fue el cuarto balotaje en la historia electoral de Uruguay desde su creación en la reforma constitucional de 1996, la paridad sobresalió en esta elección. La noche del domingo se cerró con un estrecho 1,2 % de diferencia a favor de Lacalle Pou.



De su lado, Martínez brindó un encendido discurso en el que no reconoció la derrota y remarcó ante sus partidarios que "quedan todavía algunos votos por contar".



Además, dejó en claro que se debe "esperar para saber el resultado final" de la elección.



El hijo del que fuera mandatario de Uruguay entre 1990 y 1995, Luis Alberto Lacalle Herrera, se quejó de que Martínez no le llamara para felicitarlo por su triunfo, a diferencia del actual presidente y también del FA, Tabaré Vázquez, que sí lo llamó.



En un escenario incierto, por el estrecho margen del escrutinio definitivo, Martínez apeló a la necesidad de acuerdos y diálogos entre todas las fuerzas políticas.



"Quedó demostrado que no alcanzaba con acuerdos entre cuatro paredes. El pueblo uruguayo es inteligente, decide con su corazón y su cabeza, aceptemos ahora el desafío", gritó Martínez, de 62 años, con micrófono en mano y tono firme, en alusión a la coalición "multicolor", integrada por la mayoría de fuerzas de la oposición en torno a Lacalle Pou.



Miles de personas rodeaban con banderas del FA y de Uruguay el escenario situado en la céntrica avenida 18 de Julio y Yaguron como si hubieran ganado la elección y bailando hasta las primera horas de hoy.



La aparición de un vídeo del ex militar Guido Manini Ríos el viernes por la noche durante la veda electoral, en el que pedía a la Fuerzas Armadas no votar al FA, es apuntada por los analistas consultados por Télam como uno de los detonantes de la caída de la coalición "multicolor" para poner en duda la tan segura como anticipada victoria opositora.



El próximo presidente, que se conocerá esta semana, será el número 42 de la historia de Uruguay y asumirá el primero de marzo de 2020 para un mandato de cinco años.