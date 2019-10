Lacalle Pou inicia negociaciones para ir al balotaje uruguayo al frente de una coalición de partidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial por el Partido Nacional uruguayo, Luis Lacalle Pou, se reunió hoy con su equipo para definir los primeros puntos del documento de la coalición con la que pretende imponerse a Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA), en el balotaje del 24 de moviembre próximo.



En la reunión estuvieron presentes Beatriz Argimón, compañera de fórmula de Lacalle, y los principales asesores y cabezas de listas para definir la gira que realizarán por todo el país con vistas a la segunda vuelta: Azucena Arbeleche, Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber y Carlos Enciso.



Lacalle confirmó que mañana se reunirá con Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y que ya hubo un contactos para encontrarse con Ernesto Talvi, quien era candidato por el Partido Colorado. El encuentro con Talvi está planificado con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.



Todavía no hubo contactos con Guido Manini Ríos, ex candidato y electo senador por Cabildo Abierto, pero también habrá una reunión con él.



De todos modos, Lacalle Pou explicó que pretende reunirse con los partidos y no solo con los que fueron candidatos, reseña el diario montevideano El País en su página web.



En el pacto electoral para derrotar al FA en el balotaje se incluyen al Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.



En tanto, Daniel Martínez, candidato por el FA afirmó que la segunda vuelta es "ganable" y confía en que votantes blancos y colorados lo apoyarán a él como lo hicieron con José Mujica y Tabaré Vázquez en los balotajes en 2009 y 2014, respectivamente, recogió el diario La República.



El FA obtuvo 40,69% de los votos, casi diez puntos sobre el PN, que obtuvo 29,68%.



"Muchas personas me dijeron que en primera vuelta votaban a otro partido y luego a mí", dijo Martínez.



En ese sentido mencionó a votantes identificados con el batllismo (de José Batlle y Ordóñez) y con el wilsonismo (por Wilson Ferreira Aldunate, del PN), y destacó que en la segunda vuelta "se votan personas, y la gente va a elegir a la persona más idónea".