Lácteos Verónica, una de las históricas empresas de la industria láctea argentina, se presentó en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $15.945 millones. La compañía, administrada por la familia Espiñeira, recurrió a la Justicia comercial con el objetivo de evitar la quiebra después de meses de fuerte deterioro financiero, productivo y laboral.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, de la Ciudad de Buenos Aires. Según la documentación presentada por la firma, la deuda incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a $11.200 millones. Entre las entidades financieras involucradas figuran Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro.

La crisis financiera tuvo un fuerte impacto sobre la actividad de la compañía. Lácteos Verónica dejó de producir en sus tres plantas de Santa Fe, ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, y también dejó de pagar salarios. Los trabajadores comenzaron a reclamar por la continuidad de sus puestos y por los haberes adeudados.

El conflicto además alcanzó a los productores que abastecían de materia prima a la empresa. Alrededor de 150 tamberos acumularon acreencias que fueron estimadas en unos US$60 millones, por lo que la crisis se extendió a buena parte de la cadena vinculada con la producción láctea.

Antes de recurrir al concurso preventivo, la compañía había intentado avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ese mecanismo contemplaba la desvinculación de alrededor de 200 trabajadores, pero no logró resolver la situación financiera ni detener las interrupciones en la actividad.

Salarios impagos y asistencia a trabajadores

El escenario laboral se agravó a partir de la falta de pago de los salarios. Frente a la situación, el Gobierno de Santa Fe otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas, mientras que la Municipalidad de Suardi también colaboró durante un período con la entrega de alimentos.

Los trabajadores de las tres plantas recurrieron además a legisladores provinciales para buscar respuestas ante la falta de definiciones de la empresa. Desde el Ministerio de Trabajo santafesino señalaron que la presentación judicial era una posibilidad que se venía siguiendo debido a la evolución del conflicto.

En Lehmann, el delegado de Atilra, Domingo Possetto, expresó la incertidumbre de los empleados frente al futuro de la empresa y remarcó el reclamo por volver a trabajar y cobrar los salarios adeudados.

Una planta volvió a tener actividad

En medio de la crisis apareció una alternativa para recuperar parcialmente la producción. La cooperativa cordobesa Copalac, integrada por productores tamberos y radicada en Morteros, acordó con Lácteos Verónica operar a fasón la planta de Suardi.

El esquema contempla el ingreso de leche cruda para realizar el proceso de secado y posteriormente elaborar leche en polvo. La operatoria permite recuperar de manera provisoria la actividad para alrededor de 30 trabajadores.

Atilra informó además que Copalac asumirá responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes a los empleados que sean incorporados para trabajar bajo este acuerdo.

La recuperación, sin embargo, es parcial, ya que las otras dos plantas continúan afectadas por el conflicto y la empresa enfrenta un pasivo cercano a los $16.000 millones.

Una empresa con trayectoria exportadora

Lácteos Verónica cuenta con una extensa trayectoria dentro de la industria y tradicionalmente produjo quesos, manteca y leche en polvo. Parte de su producción fue destinada al mercado internacional, con exportaciones hacia Argelia y otros destinos de África y Medio Oriente.

Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de la compañía superaron los US$102 millones. Ese antecedente exportador contrasta con el escenario actual, marcado por la paralización de las plantas, la falta de pago de salarios y el crecimiento de las deudas con bancos, proveedores y productores.

Ahora, el concurso preventivo será la vía judicial mediante la cual la empresa buscará reordenar sus obligaciones y evitar una quiebra que podría profundizar el impacto sobre los trabajadores, los tamberos y el resto de los acreedores.