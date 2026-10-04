Ladies & Groove llega al Conte Grand con blues, soul, funk y rock

El Centro Cultural Conte Grand será escenario este viernes 9 de octubre de una propuesta musical que reunirá distintas expresiones de la música afroamericana. Desde las 20, se realizará “Ladies & Groove”, un espectáculo protagonizado por tres voces sanjuaninas y con entrada libre y gratuita.

La propuesta tendrá como protagonistas a Guadalupe de la Fuente, Carla Tello y Belén Espinosa, quienes compartirán escenario en una noche que recorrerá diferentes géneros, con el blues como punto de encuentro y el soul, funk y rock como parte del repertorio.

Cada una de las artistas estará acompañada por músicos en formato full band, en una propuesta que busca poner en valor diferentes trayectorias, identidades y formas de interpretar la música.

Según la organización, el espectáculo tendrá como eje la presencia de las mujeres en la escena artística sanjuanina y propone un encuentro entre música, danza y cultura.

Música y danza en una misma noche

Además de las presentaciones musicales, “Ladies & Groove” contará con una participación especial de Baby Blues, una propuesta de danza vinculada al Rhythm & Blues que incorporará movimiento al espectáculo y buscará invitar al público a bailar.

La jornada también tendrá la participación de DJ Geminis, quien estará a cargo de la música durante el encuentro.

El evento contará además con una barra de tragos a precios populares para acompañar la actividad.

La organización plantea “Ladies & Groove” como una celebración de la música y la danza, con especial atención a la participación de mujeres artistas de San Juan y a las distintas expresiones vinculadas con la música afroamericana.

Entrada libre y gratuita

La actividad se realizará el viernes 9 de octubre a las 20, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en San Juan.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario adquirir tickets previamente. La propuesta está pensada para compartir una noche de música en vivo, danza y diferentes expresiones culturales.