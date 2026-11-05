Un hombre de 37 años fue detenido en la Escuela Laprida, en Capital, luego de que personal del establecimiento lo retuviera tras un episodio en el que habría intentado sustraer pertenencias a una mujer. Cuando los efectivos de la Policía Ciclista llegaron al lugar, encontraron al sospechoso en la dirección del colegio, donde también había proferido insultos y amenazas contra trabajadores de la institución. Entre sus prendas encontraron un teléfono celular, una tarjeta SUBE y dinero en efectivo que fueron reconocidos por la damnificada.

El procedimiento ocurrió este martes 3 de noviembre, alrededor de las 17:45, en la Escuela Laprida, ubicada sobre calle San Luis, entre Caseros y Güemes. Los efectivos de la División Policía Ciclista tomaron conocimiento de la situación a través de una comunicación radial que alertó sobre una aprehensión civil dentro del establecimiento educativo.

Los elementos que la policpia secuestró al presunto ladrón..

Al llegar, los uniformados entrevistaron al director de la escuela, quien los condujo hasta la oficina de dirección. Allí permanecía retenido un hombre de apellido Díaz, señalado por el episodio.

Según el relato incorporado al procedimiento, el sospechoso había reaccionado con insultos y amenazas contra el personal de la institución. Entre otras expresiones, manifestó que era inimputable y que regresaría en tres días para romper elementos del establecimiento educativo.

Ante esa situación, los policías procedieron a su aprehensión y realizaron un palpado de urgencia. Durante la requisa encontraron entre las prendas del hombre un teléfono celular Samsung A55 de color blanco, con funda transparente, una tarjeta SUBE y 2.000 pesos en efectivo.

Los elementos fueron reconocidos por la damnificada, identificada quien denunció el hecho. El sospechoso fue identificado como Jacob Apolo Díaz, de 37 años, domiciliado en el Lote Hogar Nº 15, en el departamento Chimbas.

Tras el hallazgo de las pertenencias, el personal policial realizó las comunicaciones correspondientes con el operador del sistema 105. De acuerdo con las directivas del ayudante fiscal Mattar, se debía poner en conocimiento de lo sucedido al doctor David Peña para determinar los pasos procesales.

Posteriormente, el ayudante fiscal se presentó en el establecimiento educativo y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó registrada con la carátula de hurto en grado de tentativa y la intervención de la UFI Flagrancia.

Las actuaciones también contaron con la intervención de personal de la Comisaría 2°, donde recibió el procedimiento el oficial inspector Jairo Pérez.

En el operativo participaron efectivos de la División Policía Ciclista, entre ellos la cabo primero Melisa Marín, el agente Federico Álvarez, la cabo Dayana Bustos y el agente Nicolás Andrada.

De esta manera, la intervención del personal de la escuela permitió retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes recuperaron los elementos reconocidos por la damnificada y dieron intervención a la Justicia.