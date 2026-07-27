Ladrón intentó robarle el arma a un policía y después lo atacó a piedrazos

Durante una recorrida de prevención por las calles del centro, efectivos del Comando Radioeléctrico Central vivieron una noche agitada. El incidente se desató alrededor de las 22:45 del viernes sobre calle Corrientes, entre Salvador María del Carril y Alem. Al notar la presencia del patrullero, Claudio Sebastián Amorós, de 39 años, se mostró nervioso, lo que motivó a los oficiales a solicitar su identificación personal.

En ese momento comenzó el conflicto, ya que el individuo manifestó "no llevar consigo el Documento Nacional de Identidad" y respondió con insultos hacia los uniformados. Cuando le comunicaron que debían trasladarlo a la comisaría para verificar sus datos, Amorós se resistió violentamente. En medio del forcejeo, el hombre dañó la pistolera del agente Abel Eduardo Montiveros, provocando que su arma reglamentaria cayera directamente al suelo.

Tras lograr reducir al sospechoso, quien sufrió heridas leves en el rostro, el operativo enfrentó un nuevo obstáculo. Familiares y vecinos del lugar intervinieron lanzando piedras y otros objetos contundentes contra los policías para frenar el arresto. Por seguridad, la patrulla debió retirarse con rapidez hacia la Comisaría 2ª para poner a resguardo tanto al personal como al detenido.

El ayudante fiscal Oscar Oropel intervino en el caso y ordenó aplicar el sistema de Flagrancia. La causa quedó caratulada bajo los delitos de "resistencia a la autoridad" y "daño simple" mientras la justicia continúa con las investigaciones para determinar todas las responsabilidades. Amorós fue derivado a un centro asistencial para constatar su estado de salud antes de quedar a disposición de las autoridades judiciales competentes.