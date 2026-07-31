Un violento episodio se registró durante la madrugada en la localidad bonaerense de Villa Centenario, Lomas de Zamora, donde un delincuente robó el auto de un excombatiente de Malvinas y terminó detenido luego de protagonizar una persecución policial a toda velocidad.

El asaltante sustrajo un Toyota Etios perteneciente a Antonio De Luca, veterano de la guerra de Malvinas, en la zona del cruce de las calles Frías y Andes.

Tras recibir el alerta por el robo, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y comenzaron a perseguir al sospechoso por distintas calles de la zona.

La fuga terminó en la esquina de Donizetti y Las Heras, donde el delincuente perdió el control del vehículo e impactó contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado. Por la violencia del choque, el auto sufrió destrucción total y el rodado robado dio varias vueltas en el aire hasta quedar volcado sobre el asfalto.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del barrio, donde se observa el momento del impacto y el vuelco del vehículo.

El delincuente fue detenido herido

Luego del accidente, los patrulleros que seguían al sospechoso llegaron rápidamente al lugar y rodearon el automóvil. Los efectivos lograron sacar al delincuente del habitáculo y lo trasladaron en ambulancia bajo custodia policial.

El hombre presentaba heridas en la cabeza producto del vuelco y fue derivado a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Vecinos de la zona se despertaron por el fuerte estruendo provocado por el choque. Roberto, uno de los habitantes del lugar, relató el momento: “Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa”.

Además, contó que el sospechoso permaneció dentro del vehículo hasta la llegada de los agentes: “Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza”.

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias del robo y la persecución que terminó con el vehículo volcado.