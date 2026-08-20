Ladrones desvalijaron un templo de Testigos de Jehová en Sarmiento

Un grupo de albañiles llegó durante la mañana del miércoles a su jornada laboral en un sector en construcción ubicado en el departamento de Sarmiento, en la provincia de San Juan, y se topó con un escenario inesperado.

Durante la madrugada de ese mismo día, personas desconocidas habían entrado al predio perteneciente al templo de los Testigos de Jehová para apoderarse de una importante cantidad de elementos de valor que eran utilizados cotidianamente en las tareas edilicias.

El encargado de la obra fue quien descubrió el hecho delictivo al ingresar al establecimiento religioso. Según se pudo constatar, los autores del asalto accedieron al lugar luego de saltar un cierre perimetral y forzar una ventana de la estructura. Una vez en el interior, se llevaron diversas herramientas de trabajo y máquinas destinadas a la construcción que se encuentra en pleno desarrollo.

Además de los equipos de construcción, los individuos sustrajeron tres parlantes que estaban colocados dentro del predio. El botín se completó con la sustracción de tres cámaras de seguridad que estaban instaladas en la parte exterior del templo.

Esta última acción dificultó de manera directa la posibilidad de obtener imágenes o registros visuales sobre el momento exacto en el que se perpetró el asalto. Al haber retirado los artefactos de vigilancia antes de emprender la huida, el establecimiento quedó desprovisto de filmaciones que permitieran identificar la fisonomía de los involucrados o reconstruir los recorridos que realizaron tanto para ingresar como para escapar del lugar.