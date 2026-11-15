El último episodio ocurrió en el comercio Ipoint Store, sobre calle Rivadavia oeste, donde los delincuentes forzaron una puerta de madera y escaparon con un botín valuado en casi US$ 23.000. El dueño difundió un video en redes sociales para pedir datos y evitar la reventa ilegal de los equipos.

La modalidad se repite y enciende todas las alarmas entre los comerciantes tecnológicos de San Juan. En menos de treinta días, tres locales dedicados a la venta de productos Apple fueron blanco de robos millonarios que dejaron pérdidas cuantiosas y una creciente preocupación en el sector. El último eslabón de esta seguidilla tuvo como escenario a Ipoint Store, un comercio situado sobre calle Rivadavia oeste, en pleno departamento Capital, de donde delincuentes sustrajeron alrededor de 25 teléfonos iPhone y 2.850 dólares en efectivo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de fuentes policiales y datos aportados por los damnificados, los autores del hecho actuaron tras violentar una puerta de madera del inmueble para ganar acceso al salón comercial. Una vez en el interior, seleccionaron rápidamente la mercadería de mayor valor y huyeron con el cargamento compuesto tanto por dispositivos usados como por cajas selladas. El perjuicio económico total fue estimado en casi 23.000 dólares, cifra de la cual unos 20.000 dólares corresponden exclusivamente al valor de mercado de los celulares robados.

Al advertir la magnitud del saqueo, el propietario del negocio decidió recurrir de inmediato a las redes sociales mediante la publicación de un video con el objetivo de frenar la circulación de los equipos en el mercado negro y solicitar la colaboración de los sanjuaninos. “Si les ofrecen iPhones baratos, comuníquense conmigo”, pidió el comerciante en su mensaje público, apelando a cualquier información que permita rastrear el destino de los aparatos sustraídos mientras avanza la investigación policial.

Rubro en problemas

El ataque contra Ipoint Store no constituye un hecho aislado, sino que consolida una preocupante racha delictiva dirigida específicamente contra comercios especializados en telefonía de alta gama.

Apenas días antes, el pasado 10 de noviembre, otro local de Capital, America ID, había sufrido un golpe de similares características en el que los ladrones se alzaron con 20 celulares y una caja fuerte que contenía dinero en efectivo, tarjetas y documentación importante.

Por aquel episodio en America ID, la pesquisa policial logró avanzar con rapidez y derivó en la detención de cuatro sospechosos y en definiciones concretas en el ámbito judicial.

En el marco de esa causa, Andrés Jeremías Zárate Ortega fue condenado a seis años de prisión efectiva, mientras que Kevin Miguel Narváez recibió una pena de siete años y diez meses bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica; por su parte, Santiago Ramiro Pérez accedió al beneficio de la suspensión de juicio a prueba.

Sin embargo, el punto de partida de esta ola de ataques se remonta al 30 de octubre, cuando delincuentes irrumpieron en GoLite iPhone, un comercio ubicado en el departamento Rivadavia.

En aquella oportunidad, los asaltantes escaparon con otros 20 teléfonos celulares y una consola PlayStation 5, provocando pérdidas que fueron valuadas inicialmente en 15.000 dólares. Aunque la investigación posterior incluyó un allanamiento que permitió recuperar uno de los dispositivos y detener a un presunto implicado —quien recuperó la libertad pocas horas después—, el golpe en Capital confirma que la amenaza sobre este tipo de comercios sigue latente en la provincia.