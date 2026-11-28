Dos delincuentes rompieron la ventanilla de un patrullero de la Policía de San Juan y sustrajeron una escopeta de su interior mientras los efectivos se encontraban dentro de la Comisaría 27ª, ubicada en el barrio Aramburu, en el departamento Rivadavia.

El episodio se produjo este sábado cuando una oficial ayudante y un cabo regresaron a la dependencia luego de realizar tareas de patrullaje y estacionaron el móvil —un Toyota Corolla— sobre una calle lateral situada detrás de la seccional.

Según se reconstruyó a partir de fuentes policiales, ambos uniformados descendieron del vehículo dejando el arma reglamentaria adentro e ingresaron a la comisaría, donde permanecieron alrededor de 20 minutos.

Al volver al automóvil para retomar el recorrido preventivo, advirtieron que el cristal del lado del conductor había sido destruido y que la escopeta había desaparecido.

Tras constatar el faltante, los policías rastrillaron los alrededores y alertaron al personal de guardia, lo que derivó en una persecución de dos sospechosos por la zona.

Durante la fuga, los individuos arrojaron en un descampado la escopeta sustraída junto con un casco, elementos que fueron secuestrados por los efectivos, aunque ambos implicados lograron escapar.