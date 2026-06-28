El hecho delictivo ocurrió en horas de la noche del viernes en un complejo residencial ubicado sobre calle Cabot, en el departamento Rawson, cuando un grupo de delincuentes aprovechó la ausencia del propietario para ingresar a una vivienda y concretar un importante robo bajo la modalidad de escruche.

La situación comenzó a tomar estado público alrededor de las 20:00 horas, cuando vecinos del consorcio detectaron movimientos sospechosos a través del sistema de cámaras de seguridad y alertaron la presencia de al menos dos personas desconocidas merodeando el lugar. La advertencia fue difundida rápidamente mediante un grupo de WhatsApp comunitario.

Minutos después, las imágenes de las cámaras confirmaron la huida de los sospechosos, quienes escaparon del complejo con un bolso en su poder. Ante la alerta, el propietario regresó de inmediato a su domicilio y constató que su vivienda había sido violentada.

Según la investigación preliminar, los delincuentes habrían escalado las paredes del consorcio y forzado una ventana para ingresar al departamento, que habría quedado parcialmente abierta. Una vez en el interior, recorrieron las habitaciones y seleccionaron los elementos de mayor valor.

El botín incluyó una computadora portátil, prendas de vestir y una mochila con dinero en efectivo. En total, se llevaron alrededor de 10.000 dólares, lo que representa una suma millonaria en pesos en el mercado informal.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 24ª, donde personal policial trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad y en la recolección de huellas en el inmueble, con el objetivo de identificar a los autores del hecho y reconstruir la ruta de escape.