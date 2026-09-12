Lady Gaga fue mamá por primera vez: las imágenes junto a su bebé

La artista estadounidense Lady Gaga inició la etapa de la maternidad a los 40 años junto a su prometido, el empresario Michael Polansky, según confirmaron las publicaciones Page Six y People. La llegada del primer hijo de la pareja trascendió de manera sorpresiva, ya que ninguno de los dos realizó un anuncio oficial a través de sus canales de comunicación habituales.

De igual forma, por el momento no se conocen precisiones sobre la fecha exacta del nacimiento, el sexo ni el nombre elegido para el recién nacido. Tampoco trascendió el lugar preciso donde ocurrió el parto o si este tuvo lugar en Estados Unidos, un dato habitual en la cobertura de figuras de escala internacional.

La primera aparición pública de la familia se registró en las calles de California, donde la pareja fue captada por los fotógrafos. En las imágenes difundidas por Page Six se observa a la cantante vestida de manera informal con pantalones anchos, una chaqueta oversize y gafas oscuras, llevando al bebé en un fular sobre su pecho.

A su lado caminaba Polansky, quien vestía un buzo con capucha y gorra de béisbol. Las postales no tardaron en circular masivamente por las redes sociales, alimentadas por el prolongado tiempo en el que la artista decidió mantenerse alejada del ojo público.

El hermetismo previo al nacimiento se alinea con la postura de perfil bajo que la estrella mantuvo en el último tiempo. Su actividad pública había disminuido drásticamente desde el pasado mes de agosto, luego de haber concluido en abril la gira internacional The Mayhem Ball.

Aquel tour la mantuvo en los escenarios durante casi nueve meses con un total de 86 presentaciones en diferentes ciudades del mundo. La relación entre la cantante y Polansky comenzó a finales de 2019 y se consolidó en 2024 con su compromiso, etapa que hoy suma la bienvenida de su primer hijo juntos.