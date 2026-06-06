La Plaza de Mayo volvió a convertirse en escenario de una multitudinaria manifestación popular. Esta vez no hubo discursos, actos oficiales ni convocatorias institucionales. Hubo canciones, abrazos, lágrimas y pogo. Miles de fanáticos se reunieron para despedir a Carlos "Indio" Solari, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tras conocerse su fallecimiento.

Desde la tarde, personas de distintas edades comenzaron a llegar al corazón político de la Argentina. Algunos llevaban banderas, otros remeras con imágenes del músico y muchos simplemente llegaron para compartir el duelo junto a quienes construyeron parte de su identidad escuchando sus canciones.

Mientras los parlantes reproducían clásicos de Los Redondos, la plaza se transformó en una gran misa ricotera espontánea. Sonaron temas como "Jijiji", "La Bestia Pop", "Un ángel para tu soledad" y "Todo preso es político". Cada canción era acompañada por cientos de voces que cantaban de memoria.

Entre los asistentes había adolescentes que conocieron la música del Indio a través de sus padres y también seguidores que lo acompañaron durante décadas. Byron y Augusto, ambos de 15 años, viajaron desde el conurbano para participar del homenaje. “Nunca escuché letras como las del Indio. Escucho mucha música de ahora y me gusta, pero no hay como él”, contó Byron mientras observaba la concentración.

A pocos metros de la Pirámide de Mayo, grupos de amigos, familias y jubilados compartían recuerdos vinculados a la banda. Susana, arquitecta y seguidora histórica de Los Redondos, recordó cómo transmitió esa pasión a distintas generaciones de su familia. “Me los mostró mi hermano mayor y yo después se los pasé a mis amigas, a mis hijos y a mis nietos”, relató.

La emoción también se expresó en historias personales. Facundo llegó con una remera que recordaba a su madre fallecida y que incluía una frase inspirada en una canción de Solari. “Vine llorando y escuchando sus canciones, que son mi vida”, explicó.

Uno de los momentos más intensos de la jornada se vivió durante el pogo de "Jijiji". Claudio, repartidor y seguidor del Indio desde hace décadas, se mezcló entre la multitud mientras sonaba el clásico tema de "Oktubre". “Seguí a Los Redondos, al Indio y a Skay por todos lados. Conocí mi país siguiéndolos. Hoy se murió el poeta de mi vida”, expresó luego de salir del pogo.

La despedida continuó durante horas. Sin escenario, sin presentadores y sin un acto formal, la Plaza de Mayo fue ocupada por miles de personas que eligieron recordar al músico a través de sus canciones.

Con cada coro y cada abrazo, el homenaje mantuvo vivo el ritual que durante años acompañó a una de las figuras más convocantes de la historia del rock argentino.