A dos días del duelo entre la Selección argentina y Selección de Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el mediocampista Konrad Laimer sorprendió con fuertes elogios hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni y, especialmente, hacia Lionel Messi. “Son un equipo especial", expuso en una entrevista con FIFA.

El jugador del Bayern Múnich no dudó en reconocer el presente del conjunto campeón del mundo. “Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay”, afirmó, destacando el nivel individual y colectivo de la Albiceleste.

El volante austríaco también remarcó la importancia de medirse ante rivales de este calibre. “Siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos”, agregó, en la antesala del partido que se disputará en el Dallas Stadium.

Sin embargo, Laimer bajó el tono respecto a la relevancia exclusiva del choque ante Argentina y recordó que su equipo no puede perder de vista el objetivo principal en la fase de grupos. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, llega con confianza tras el triunfo 3-1 ante Jordania en el debut.

“Son un equipo especial, con mucha calidad. Pero si queremos superar la fase de grupos, los otros partidos son igual de importantes”, sostuvo el mediocampista, dejando en claro que el enfoque está en la clasificación.

Por último, el futbolista del Bayern resaltó la identidad del conjunto europeo y su ambición en el torneo. “Somos un equipo de verdad, con una idea clara y mucha hambre de ganar”, concluyó Laimer, que anticipa un duelo exigente ante la Scaloneta.