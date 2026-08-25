Lali Espósito compartió una picante foto con Tini Stoessel: "Borrachas"

Durante años, los seguidores de la música pop argentina esperaron con entusiasmo una colaboración artística entre Lali Espósito y Tini Stoessel. La expectativa del público creció de manera notable cuando se difundió una imagen de ambas en un estudio de grabación. Sin embargo, en una reciente conversación con Martín Cirio, la intérprete de Disciplina detalló las circunstancias reales detrás de aquella fotografía viral y aclaró que no se trataba de una sesión de trabajo.

Al ser consultada sobre si aquel encuentro representaba la preparación de un tema conjunto, la cantante explicó la situación con naturalidad. Para desactivar las especulaciones sobre un lanzamiento inminente, expresó: "¿Qué colaboración? Estábamos re borrachas disfrutando la noche con amigos". En el mismo sentido, aportó detalles sobre la ubicación geográfica de la reunión al precisar que "Esa foto es en Madrid en la casa de un amigo que tiene un estudio".

A pesar del tono descontracturado del momento, la artista aclaró que la idea de concretar un proyecto sonoro conjunto sigue vigente y forma parte habitual de los diálogos que mantienen. Con respecto a los intentos previos por coordinar un feat, admitió: "Siempre tiramos la de hacer una canción, nos hemos mandado cosas. Yo le mandé un demo y en ese momento no se sintió para hacer una canción, que es re entendible. A veces no es el tiempo y a veces no te ves en esa canción. De pronto los demás te dicen que es un hit, pero capaz vos no te ves ahí".

Por otra parte, la cantante describió las características de su vínculo personal con su colega, reconociendo que el afecto existe pero que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo. En relación con las dificultades para coincidir en el estudio debido a sus respectivas obligaciones laborales, concluyó: "Las dos tenemos ganas de hacer algo, no la conozco tanto. Yo creo que las dos queremos hacer algo juntas pero estamos en distintos momentos musicales".

De este modo, aunque aquella postal no correspondió a la grabación formal de un sencillo, la artista ratificó que el deseo de trabajar juntas permanece latente, a la espera del momento y la composición adecuados para ambas.