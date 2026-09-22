Lali Espósito contó la advertencia que le hizo a sus papás por su dinero

Lali Espósito repasó su extensa trayectoria, iniciada en 2003 dentro del proyecto Rincón de luz de Cris Morena, y reflexionó sobre la repercusión económica que tuvo su labor en el entorno familiar, además de los momentos de la infancia y la adolescencia que debió resignar debido a sus obligaciones profesionales.

Las declaraciones se dieron en el ciclo Grandes que fueron chicos, transmitido por Vorterix y conducido por Lala Franco, durante el segmento Alamesa desarrollado en un restaurante gestionado por jóvenes neurodivergentes. Sobre sus primeras remuneraciones, la cantante señaló: “Yo, por supuesto, ganaba el mínimo de actores en ese momento, que no me acuerdo cuánto era. Estamos hablando de otra Argentina”. Ante la mención de que ya contaba con un rol definido y no actuaba como extra, detalló: “Tenía un contrato y cobraba por eso el mínimo de contratación”.

En relación con el impacto financiero en su hogar, expresó: “Yo con el tiempo entendí que a veces ganaba más que mis viejos”. Según explicó, a los 12 o 13 años sus padres le comunicaron la importancia de sus ingresos para la economía de la casa: “Mis viejos me dijeron: ‘Che, queremos que sepas que esto que vos ves, que ahora pudimos comprar... o que este verano nos pudimos ir todos a Miramar, es en gran parte porque vos estás aportando a esto’”.

Respecto a su percepción emocional en aquel momento, indicó: “Me parecía loco. Yo trabajo, hago algo que me gusta, que está re bueno y de pronto pudimos comprar lo que se rompió de la cocina”. Asimismo, agregó: “No es solo para mí, es para que los que me rodean y para que lo que me rodea también esté bien, si yo tengo esa posibilidad”.

Sobre las vivencias cotidianas que quedaron de lado, afirmó: “Ganaba cosas increíbles. Me subí a un avión por primera vez para ir a trabajar a los once años. Imaginate cómo estaba, no podía creerlo. Encontré una profesión, un oficio”. A ello añadió: “Por eso estaban esas cosas muy buenas, que me dio trabajar de chica”.

En contraposición, mencionó la ausencia en eventos sociales propios de su edad: “Y después, obviamente que parecen boludeces, pero no ir a ningún cumpleañitos o a muy pocos cumpleañitos de tus amigos cuando tenés 12 años”. También sostuvo: “Te es raro... Volver once de la noche a tu casa, no tener las actividades que yo tenía”.

Antes de sumarse a los proyectos de televisión, su cotidianeidad incluía diversas disciplinas deportivas: “Yo antes de trabajar con Cris (Morena) era muy deportista... Patinaba en el club de mi barrio, jugaba al hockey en Huracán, hacía como muchas cosas”. Sobre la pérdida de ese entorno, remarcó: “Yo no tenía esa vida de club social que creo que al niño lo forja mucho”.

Finalmente, al referirse al contexto de pares con los que compartió su crecimiento profesional, concluyó: “Crecí con otro tipo de adolescentes. Algunos complejos...”.