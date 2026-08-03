Lali Espósito contó la peor cita de su vida: "Salí corriendo desnuda"

Lali Espósito participó como invitada especial en el segundo concierto de Rosalía en el Movistar Arena durante este lunes tres de agosto de 2026. En medio del espectáculo, la cantante española propuso un espacio de sinceridad y le dijo a su colega "Sácate del pecho lo que quita, te pesca. Lo que tengas guardado que digas 'Uf, es que esto no lo he contado y tenía que decirlo'".

Lali aceptó el desafío advirtiendo que "Voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar, me voy a tirar tierra a mí misma". Para evitar sospechas sobre el protagonista de su historia, aclaró que en el pasado salió con "mucho español y mucha española".

El relato se centró en una cita romántica en un hotel que fue pagada totalmente por la argentina. "Yo soy una persona muy generosa como buena argentina, que no tengo un mango, pero te invito", recordó con humor. Sin embargo, la situación se salió de control cuando su acompañante encendió un cigarrillo de marihuana. "Está mal adentro de una habitación de hotel", reflexionó la artista.

Mientras ella tomaba un baño, el lugar comenzó a arder. "Empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego. Un fuego, Rosalía. Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendida fuego", detalló sobre el siniestro.

Ante la magnitud de las llamas, Lali explicó su reacción inmediata: "Salí corriendo desnuda a pedir ayuda imaginate". Tras el incidente, la cantante reveló que debió hacerse cargo de los gastos por los daños materiales y que su expareja nunca le reintegró el dinero. "La cuestión lo que voy a confesar acá es que yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango. Mirá qué generosa. Ni un peso vi", sentenció ante el público.

Para cerrar su intervención, bromeó con la anfitriona diciendo "Ahí tenés Rosalía. Tanto se ha dicho del pueblo argentino, mirá si seremos generosos". Aunque no dio nombres, usuarios de redes sociales vincularon la anécdota con Rels B, rapero con quien tuvo un romance en 2022.