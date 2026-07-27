Lali Espósito defendió a Rosalía tras burlarse de la Argentina

Lali Esposito regreso a la Argentina durante la mañana del sabado tras finalizar sus vacaciones. Al aterrizar en Buenos Aires, segun las fotos registradas en el aeropuerto, la artista mostro una gran predisposicion con los fanaticos que la esperaban en la terminal.

Se saco fotos, saludo con una sonrisa y se mostro muy bien dispuesta a pesar de haber realizado un largo viaje. Durante su recorrido hacia la salida, abordo varios temas que generaron repercusion mediatica en los ultimos dias.

Uno de los puntos centrales fue su ausencia en la final del Mundial 2026 para interpretar el Himno Nacional. La cantante confirmo que efectivamente fue convocada para la ceremonia pero explico que no pudo aceptar la propuesta. En este contexto, elogio el desempeño de Maria Becerra, quien finalmente ocupo ese rol. Respecto a la actuacion de su colega, la interprete aseguro que "Lo hizo muy bien" y respaldo asi su labor.

La conversacion tambien incluyo la polemica que envolvio a Rosalia antes de sus conciertos en el pais. Lali Esposito defendio a la artista española y considero que "me parece exagerada la reacción que hubo en redes sociales" ante lo ocurrido. Ademas, remarco que el conflicto se inicio por un simple reposteo y que la cantante ya pidio disculpas. Para la interprete de Disciplina, no hay una afectacion real en la carrera de su par ya que "no existe una verdadera ‘cancelación’, especialmente teniendo en cuenta que la cantante tiene cinco shows programados en el país" actualmente.

Para su arribo, la joven opto por un look relajado y canchero compuesto por un conjunto de denim con camisa oversize y jean amplio. El conjunto se completo con un top blanco ajustado, una gorra gris, lentes de sol retro, botas negras y un maquillaje natural. De esta forma, la figura retoma su agenda local luego de su periodo de descanso.