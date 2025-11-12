La admiración de Lali Espósito por Moria Casán quedó plasmada en un video que la cantante grabó especialmente para el programa La Mañana con Moria. En el saludo, la artista no escatimó en elogios para la conductora, destacando su legado en el mundo del espectáculo.

"Sos sorprendente, maravillosa", arrancó Lali, quien luego destacó el impacto de Moria en la cultura nacional: "Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con hacer algo que quede en la historia, con algo que trascienda".

La cantante y actriz hizo hincapié en la energía que proyecta la diva, una cualidad que ella ha podido comprobar en primera persona debido a que han compartido escenarios y videoclips: "Es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística".

Lali aprovechó la oportunidad para destacar el perfil humano de Moria, aquel que no siempre es visible detrás de su figura icónica y de su "pulsión artística".

La cantante fue enfática en su deseo de compartir esa faceta con el público: "Quiero que la gente sepa que detras de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincracia, hay alguien profundamente sensible y bruja de las buenas, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro".

Lali incluso recordó una anécdota que ejemplifica la generosidad de Moria. La conductora asistió a los ensayos para un concierto de Lali, y lo hizo mientras, al mismo tiempo, preparaba su propia obra de teatro. Para Lali, la forma de Moria de acercarse a cada persona durante esos ensayos demuestra por qué es un ícono.

Finalmente, Lali cerró el saludo prometiendo que pronto estará en el estudio conversando con Moria: "Ya te visitaré, estaré ahí conversando de todo con vos".