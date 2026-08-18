Lali Espósito está peleada a muerte con Moria Casán: por qué se odian

Marcelo Polino, quien actualmente se encuentra al frente del programa La Mañana con Moria, compartió detalles sobre lo ocurrido durante el rodaje del capítulo final de la serie biográfica de Moria Casán. La escena en cuestión recreaba el festejo por los 80 años de la diva y contaba con la participación de su círculo más cercano.

Según el relato del periodista, mientras el grupo esperaba su turno para grabar en un palacio, se produjo una división clara en el ambiente. El comunicador detalló que "igual, en el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros".

En el sector principal se encontraban figuras como Elizabeth la Negra Vernaci, las hermanas Xipolitakis y Barbie Simons. Polino recordó que "estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino". Sin embargo, remarcó que "había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros".

El conductor de radio identificó directamente a la cantante y sugirió que existen diferencias personales que motivaron su actitud. Al respecto, el periodista afirmó que "conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros". Para dar más detalles de la jornada, añadió que "Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro".

Esta situación se suma a las versiones sobre un distanciamiento entre la diva y la artista, especialmente tras la ausencia de Espósito en el evento de lanzamiento de la producción. A pesar de que ambas intentaron minimizar los rumores en redes sociales, Polino sembró nuevas dudas al referirse a la posibilidad de que Casán asista al casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat. Sobre este punto, el periodista sentenció "para mí no va".