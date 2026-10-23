Lali Espósito no tuvo pelos en la lengua y habló como nunca de Tini Stoessel

Lali Espósito sorprendió al revelar detalles desconocidos de la icónica presentación que protagonizó junto a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi en el estadio de River Plate. Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Billboard, la cantante conversó con Maite Peñoñori y contó cómo surgió la idea de reunir a las tres artistas sobre el escenario para recrear uno de los momentos más recordados de la historia del pop.

La presentación, en la que Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi interpretaron "Like a Virgin", de Madonna, se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Sin embargo, lo que parecía una producción planificada con meses de anticipación surgió de manera espontánea y cuando faltaba muy poco para el show.

"Estábamos medio cerca de la fecha, estaba medio jugada y, de pronto, estaba trabajando en la oficina y vi la foto del momento", comenzó relatando Lali Espósito sobre la histórica actuación de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003. Fue entonces cuando decidió llevar esa inspiración al escenario de River Plate y no dudó en comunicarse con sus colegas.

"Fue así, lo pensé, agarré el teléfono, le escribí a Tini y a Marilina", recordó Lali Espósito sobre el nacimiento casi improvisado de la propuesta. Sin embargo, reconoció que tenía dudas sobre concretarla por los compromisos de Tini Stoessel, quien estaba con una gira enorme y muy ajetreada con sus shows, aunque ambas respondieron: "Sí, obvio".

"Y Tini, que es lo que todos conocemos, que es una superestrella, fue muy generosa conmigo porque, en toda esa agenda y en todo ese momento de su vida, que se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novias y cantar un clasicón de la historia del pop", expresó con admiración la artista.

La intérprete celebró además que lograron mantener la sorpresa hasta el instante del recital. "La rompimos. Nos salió bárbaro porque esas cosas siempre se filtran rápido, siempre salen mal y bastante bien lo hemos hecho", aseguró entre risas sobre el rotundo éxito de la convocatoria previa.

Durante la entrevista con Maite Peñoñori, Lali Espósito también sorprendió al referirse al vínculo actual que mantiene con Tini Stoessel y confirmó que ambas se invitaron a sus respectivas bodas. "Sí, claro, nos invitamos. Estoy invitada a su boda y ella a la mía", reveló la cantante al respecto.

Sin embargo, Lali Espósito explicó que su celebración será extremadamente íntima y que le dio libertad a su colega para decidir su asistencia. "Yo hago una boda muy, muy pequeñita y casi que le digo: 'Si te da paja que sea tan chiquita, tomá tu decisión tranquila'", contó con humor.

Por último, aseguró que Tini Stoessel tiene plenas intenciones de acompañarla en ese momento especial, aunque todavía debe resolver sus compromisos profesionales. "Ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también muy generosa en ese sentido", concluyó sobre el gesto de la figura del pop.