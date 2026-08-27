Lali Espósito prendió fuego a un famoso y reveló la mentira de todas

El paso de Lali Espósito por el stream de Martín Cirio dejó declaraciones que provocaron inmediata repercusión. Durante la transmisión, la cantante realizó comentarios interpretados como una respuesta directa a la historia contada por Eial Moldavsky en el canal Olga durante 2025.

Aunque la artista no nombró de forma explícita al filósofo, la audiencia vinculó sus palabras con el relato emitido dos años atrás sobre una supuesta propuesta de convivencia en España.

El conflicto se originó cuando Moldavsky detalló en Olga un encuentro con una figura pública a la que describió como actriz verificada. Según su versión, tras una cita y una noche en su domicilio, recibió un ofrecimiento formal para trasladarse a Madrid. En aquella emisión, la integrante del ciclo Nati Jota catalogó la situación como extraña por tratarse de un primer encuentro, mientras que Homero Pettinato insinuó de manera directa que la involucrada era la intérprete musical. Moldavsky no desmintió esa afirmación mientras en el estudio reproducían un tema de la artista.

Frente a esa versión, la cantante desestimó las acusaciones sobre un ofrecimiento de esas características. “Lo que tiene de feo esa idea es que uno es un viejo bufarreta que dice: ‘Vení que yo te pago todo, yo te pago el viaje’”, expresó la artista durante la transmisión en vivo.

Asimismo, la cantante aclaró su forma habitual de desenvolverse en sus relaciones personales. “No, yo no soy una persona que suele hacer esas cosas. A lo sumo de onda, de cariño, te invito una cena, te invito una cosa. O si sabés que un amigo no puede algo, tengo ese gesto, pero a un chabón decirle ‘vení que te pago todo’, no es un gesto muy mío”, manifestó.

Las expresiones de la intérprete surgieron después de narrar en el espacio denominado confesionario de Rosalía una vivencia personal acontecida en Europa con una figura famosa con la que mantuvo un vínculo afectivo. En esa oportunidad, la artista asumió los gastos de la estadía en un establecimiento hotelero de categoría, haciéndose cargo también de los costos por los daños derivados de un incendio.

A raíz de la controversia generada en 2025, la artista optó por dejar de seguir a Moldavsky en la plataforma Instagram, marco en el que el filósofo recibió múltiples cuestionamientos en entornos digitales y difundió un video con disculpas públicas por los detalles expuestos.