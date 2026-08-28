Lali Espósito se fue a Brasil para su despedida de soltera y estalló todo

La cantante argentina Lali Espósito viajó a Río de Janeiro para celebrar su despedida de soltera junto a sus amigas más cercanas, a pocos meses de su boda con el comunicador Pedro Rosemblat, programada para fin de año. La escapada de la artista se dio luego de semanas de exposición mediática por acusaciones que luego fueron desmentidas, y a un mes de cerrar su gira denominada "No vayas a atender cuando el demonio llama", la cual finalizará con su tercer concierto en el estadio de River Plate.

El viaje al país vecino fue descubierto por sus seguidores en las redes sociales, dado que la artista pop se mostró predispuesta a fotografiarse con los fanáticos que la cruzaron en las calles brasileñas. Los primeros indicios de la celebración surgieron a partir de una publicación en las historias de Instagram de la actriz Mery del Cerro, donde se observó la mano de la cantante con su anillo de compromiso durante un almuerzo.

La fiesta de la delegación continuó por la noche en el local bailable Flamingo Rosa. Sin embargo, el detalle definitivo de la despedida de soltera quedó registrado en la vía pública, donde la artista lució una blusa satinada de varios colores, un pantalón negro y unos lentes de sol blancos con la inscripción "BRIDE" en uno de los costados de la montura. El grupo de amigas que acompañó a la intérprete estuvo integrado por Cande Vetrano, Mery del Cerro y Morena Fernández Quinteros.

La cantante, definida en su momento por el músico Indio Solari como "la muchachita que llena estadios", decidió apartarse temporalmente de la agenda laboral antes de concretar su matrimonio. Por su parte, los seguidores de la artista ya preparan una bienvenida especial para el show del próximo 26 de septiembre en el Monumental, donde planifican asistir con vinchas de velo y accesorios del "team bride" para manifestar el lema "1Amor" en apoyo a su carrera.