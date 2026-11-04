Lali Espósito sufrió un insólito robo en su boda y Pedro Rosemblat

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones luego de la celebración íntima en San Telmo y la gran fiesta repleta de famosos. A tres días de dar el sí, el conductor reveló detalles del segundo outfit de la estrella pop y expuso una desopilante anécdota. Tras el lujoso vestido de la ceremonia, la cantante eligió para la fiesta un mini dress strapless blanco de encaje con brillos.

Como pieza clave sumó un mesh hat de cadenas de cristales y cuentas transparentes, completando la vestimenta con lentes oscuros y botas altas. Pese a deslumbrar a todos con su impronta rockera, la artista sufrió un insólito hurto al finalizar la celebración. En su programa de streaming, el esposo de Lali blanqueó la divertida situación que desató las risas de todo el equipo de Gelatina al aire.

"Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió", inició Pedro haciendo reír a todos antes de revelar la verdad. Al día siguiente de la fiesta, la cantante se despertó sin encontrar su accesorio de piedras y comenzaron los interrogantes. Luego de revisar los videos de seguridad del lugar, descubrieron que el objeto terminó en manos de un productor.

Lejos de molestarse, el presentador detalló la reacción de la cantante al notar el faltante durante la mañana posterior al festejo. "Al día siguiente: 'No encuentro el casco, ¿dónde está? ¿Vos viste que me lo saqué? ¿En algún momento se lo dí a alguien?'", habrían sido las preguntas de la artista. Tras esa duda, miraron la grabación de la salida del salón y hallaron la sorpresiva respuesta.

Ian, un productor de Industria Nacional, el programa de Pedro en Gelatina, se retiró del evento con la prenda sobre su cabeza. Al quedar expuesto ante las imágenes, el integrante del ciclo reconoció la situación y apeló al humor para disculparse. "Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana", expresó el joven antes de mostrar el chat enviado a la madrugada.

"Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón", decía el texto que leyó el conductor durante la emisión. Gracias a esa insólita confesión y la posterior devolución del accesorio, la figura de la música pudo recuperar la valiosa pieza de su atuendo después de un festejo inolvidable.