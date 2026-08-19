Lali Espósito tildó de mala leche a Polino y aprovechó para pegarle a Milei

La exitosa producción sobre la vida de Moria Casán atrajo la atención de una gran audiencia gracias a su factura internacional y calidad interpretativa. Sin embargo, este proyecto audiovisual desencadenó efectos colaterales en el mundo del espectáculo debido a los rumores sobre un comportamiento errático de Lali Espósito durante las jornadas de grabación. Las críticas provinieron de Marcelo Polino, quien se expresó con dureza contra la cantante mientras cumplía funciones como conductor de reemplazo en la pantalla de eltrece.

La respuesta de la actual pareja de Pedro Rosemblat no tardó en llegar a través de mensajes privados dirigidos al periodista Ángel de Brito,. El conductor de televisión transmitió el contenido del chat donde la artista comenzó diciendo "Te lo digo porque vi algo que pusiste en Twitter y porque me pinta. Pero no sé que dice el querido Polino, lo que dice que estuve sola en otro lado". La intérprete desestimó las versiones del periodista y aseguró que existen evidencias que respaldan su versión de los hechos.

En sus declaraciones, la protagonista de la serie fue tajante al señalar que "Es falso y hay pruebas claras que se pueden chequear como en qué horario grabó cada quien". Además, atribuyó los comentarios de Polino a una supuesta animosidad personal.

Al respecto, Espósito manifestó que "Lo de Polino es una gran maldad, sabemos por qué. Pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá. Miente de mala leche". La tensión entre ambos aumentó cuando se analizó el cambio de postura del comunicador, quien anteriormente se mostraba cercano al círculo de seguidores de la cantante.

Ante la observación de De Brito sobre este alejamiento, la artista comentó que "Y bueno, Ladri Deposito lo confundió. Que va a ser, mala leche". Finalmente, la cantante vinculó el origen del conflicto con una postura política relacionada con el presidente de la Nación.

Según su visión, el enfrentamiento se explica por sus diferencias ideológicas actuales, por lo que consideró que "Lo de él es por el Javo (Milei) me parece". De esta manera, la famosa cerró su descargo negando cualquier tipo de irregularidad profesional durante su participación en la biopic.