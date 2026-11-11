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Cultura > Bombazo

Lali Espósito tomó una decisión radical a días de su boda y causó impacto

Lali Espósito tomó una rotunda decisión personal a diez días de su boda y provocó una gran repercusión entre sus seguidores.

POR REDACCIÓN

Lali Espósito tomó una decisión que causó un impacto total.

Lali Espósito tomó la rotunda decisión de darle un giro absoluto a su imagen a tan solo diez días de su boda, provocando una revolución total entre sus millones de seguidores. La popular artista resolvió dejar atrás su apariencia habitual para animarse a una opción mucho más corta, moderna y descontracturada en las plataformas digitales, marcando un hito personal antes de pasar por el altar.

Para llevar a cabo esta firme determinación, la figura de la música apostó de lleno por el bixie, un corte que fusiona lo mejor de dos grandes clásicos de peluquería como el bob y el pixie. Esta importante elección estética se caracteriza por presentar capas cortas y desmechadas, gran volumen en la zona superior y un flequillo alargado que enmarca su rostro, brindándole una impronta fresca y llena de movimiento.

La arriesgada jugada elegida por Lali Espósito contempla además mechones irregulares en los laterales y una terminación levemente más larga sobre la nuca para lograr un acabado despeinado y natural. Distanciándose de los esquemas rígidos, la cantante optó por una propuesta versátil que le permite jugar con diversas texturas, demostrando el estilo único que distingue a la intérprete de la canción Disciplina.

El resultado de su determinación no tardó en multiplicar las interacciones de manera inmediata al mostrar el antes y el después de la transformación. La respuesta del público dejó ver comentarios colmados de complicidad y humor ante el paso que dio la estrella argentina, encontrándose mensajes puntuales como "Pedro, ¡yo amiga tuya no soy!", "Amo", "Qué señora" y "Me pasan cosas".

El bixie emerge como la alternativa preferida por quienes buscan acortar su melena manteniendo la posibilidad de moldear variantes, algo a lo que la artista decidió sumarse sin vacilar. Al salir de su zona de confort a días de casarse, la referente del pop dejó en evidencia su constante capacidad de reinvención, transformando su determinación en uno de los temas más comentados del momento.

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