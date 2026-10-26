Lali Espósito y la frase en su ropa interior que descolocó a todo mundo

Lali Espósito sorprendió a sus millones de fanáticos al compartir imágenes de su reciente viaje a Miami donde combinó compromisos laborales con una nueva despedida de soltera previa a su casamiento con Pedro Rosemblat. En las fotos de Instagram llamó la atención una prenda íntima con la frase “Me enamoré, taradas”, estampada también en sombreros y bikinis durante el festejo a bordo de un yate.

Lali Espósito celebró rodeada de amigos y lució varios accesorios temáticos mientras disfrutaba del mar estadounidense. La cantante escribió “Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices” en una publicación que superó los 11000000 de interacciones. La ex Chiquititas usó anteojos con strass, una boa de plumas blanca y prendas personalizadas para festejar su próximo matrimonio con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito también viajó a Florida para participar en los Premios Billboard a la Música Latina donde presentó un galardón. Para esa gala vistió un diseño de Gabriella Capucci confeccionado con 130 metros de cadenas doradas y plateadas que pesaba 7 kilos y demandó 38 horas de trabajo. Días antes formó parte de un panel sobre la identidad artística junto a varias colegas en el Faena Forum.

Lali Espósito ya había realizado festejos previos en Brasil con Candela Vetrano y en Buenos Aires con temática roja. En el viaje brasileño la artista repartió encendedores con inscripciones irónicas que recordaban sus viejas opiniones sobre el matrimonio. Las frases elegidas eran “ni en pedo me caso” y “ay, no, es un gastadero de dinero”, marcando un divertido contraste con su presente junto a Pedro Rosemblat.

Lali Espósito recibió miles de mensajes humorísticos por la cantidad de celebraciones organizadas antes de dar el sí. Al mismo tiempo trabaja con Miranda en el disco BOM que incluirá el tema “Vivo del Pop”, frase que lució en una remera. Aunque la fecha del evento es un misterio, Pedro Rosemblat insinuó en su programa que estaría libre luego del 7 de noviembre.