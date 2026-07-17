Con la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, la ilusión de los hinchas no solo pasa por el partido del domingo ante España. En las últimas horas también comenzó a instalarse otra incógnita: quién será la artista encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro.

Como ocurrió en Qatar 2022, cuando Lali Espósito emocionó con su interpretación antes de la final frente a Francia, muchos fanáticos comenzaron a pedir que la cantante vuelva a ocupar ese lugar. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial y aparecieron otros nombres en carrera.

Durante el programa Sálvese Quien Pueda (América), Yanina Latorre descartó uno de los rumores que más circulaban. "Se habló mucho de Tini. Tini no va a cantar el himno. No sé si es que no quiso o no la llamaron", afirmó la conductora.

Además, explicó que la relación de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul también podría influir en esa decisión, ya que el mediocampista integra el plantel que disputará la final.

María Becerra, la otra candidata

Quien sí apareció como una fuerte posibilidad fue María Becerra. El periodista Nicolás Peralta contó que habló con el entorno de la cantante y aseguró que todavía no hay una definición.

Según explicó, la artista se encuentra en España cumpliendo compromisos por una gira, aunque desde su equipo evitaron confirmar o desmentir una eventual convocatoria.

La falta de una negativa fue interpretada por Yanina Latorre como una señal de que las conversaciones podrían estar abiertas.

El pedido de los fanáticos para Lali

Mientras tanto, en redes sociales se multiplicaron los mensajes para que Lali Espósito vuelva a cantar el himno, apelando incluso a la "cábala" de la consagración en Qatar 2022.

Ante la insistencia de sus seguidores, la propia cantante reaccionó con un breve comentario en redes al escribir: "LMP", lo que muchos interpretaron como una respuesta a la campaña impulsada por sus fans.

Peralta también reveló que habló con una persona muy cercana a la artista, quien le aseguró que hasta el momento no recibió ninguna confirmación oficial y recordó que Lali se encuentra de vacaciones en Europa.

Por ahora, la FIFA y la organización del Mundial mantienen el misterio. A pocos días de la final entre la Selección Argentina y España, la expectativa crece tanto por lo que ocurrirá dentro del campo de juego como por quién tendrá el honor de entonar el Himno Nacional antes del partido.