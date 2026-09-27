Lali Espósito cerró su tercer show del año en River Plate con una de las sorpresas más esperadas por sus seguidores: la aparición de Tini Stoessel sobre el escenario. Las dos referentes del pop argentino compartieron por primera vez una presentación de esta magnitud e interpretaron “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, ante miles de fanáticos.

La llegada de Tini se produjo durante la recta final del espectáculo, después de varios días de especulaciones sobre quiénes serían los invitados especiales de la última fecha de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

Ambas artistas aparecieron vestidas de blanco, con atuendos que hicieron referencia a sus próximos casamientos. Tini llevó además el cabello rosado y un velo blanco, mientras el público reaccionaba con gritos y aplausos ante el encuentro.

A la presentación también se sumó Marilina Bertoldi, quien acompañó a las cantantes con su guitarra. Las tres recorrieron la pasarela del escenario mientras interpretaban el tema de Madonna y terminaron la canción abrazadas.

Una vez finalizada la presentación, Lali recibió oficialmente a Tini ante el público. “Qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros”, expresó la cantante.

La respuesta de Stoessel estuvo cargada de emoción. “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte”, señaló y destacó el recorrido profesional de Lali desde sus primeros años de carrera. También contó que le había enviado numerosos mensajes y audios antes del recital por lo significativo que resultaba para ella compartir ese momento.

Lali, por su parte, puso el foco en la historia que ambas construyeron dentro de la música argentina. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó frente a un estadio que respondió con una ovación.

El encuentro no terminó allí. Después de cantar “Like a Virgin”, Lali y Tini volvieron a compartir escenario para interpretar “1Amor”, nuevamente acompañadas por Bertoldi. La presentación terminó con un beso entre las tres artistas y rápidamente los videos comenzaron a circular en redes sociales.

La aparición de Tini había sido uno de los rumores más fuertes en la previa del recital. Lali había confirmado que habría invitados, pero mantuvo sus nombres en reserva. El show marcó el cierre de una gira que incluyó tres presentaciones con entradas agotadas en el estadio Monumental durante 2026.

El encuentro también tuvo un condimento especial porque durante años los seguidores de ambas artistas esperaron una colaboración musical. Lali contó anteriormente que mantienen contacto y que incluso se enviaron canciones, aunque hasta ahora no habían encontrado el tema indicado para grabar juntas.