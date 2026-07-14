A horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó en claro la confianza que reina en el plantel español. El delantero consideró que España parte como favorita frente a Francia y comparó el presente del equipo con el que conquistó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

El futbolista, una de las grandes figuras del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente, destacó el rendimiento que viene mostrando La Roja a lo largo del torneo y aseguró que el grupo llega preparado para afrontar un duelo de máxima exigencia.

"Como en 2010, creo que España es la favorita", sostuvo Yamal durante la conferencia de prensa previa al encuentro, al recordar la campaña que terminó con el primer título mundial de la selección española.

El atacante también remarcó que el equipo atraviesa un gran momento futbolístico y que buscará imponer su estilo frente a un rival que cuenta con figuras como Kylian Mbappé, pero que exigirá la mejor versión de España para alcanzar la final.

España llega a esta instancia luego de eliminar a Bélgica en cuartos de final, mientras que Francia dejó en el camino a Marruecos. El ganador del duelo jugará la final del Mundial frente al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.