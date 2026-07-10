Lamine Yamal palpitó la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia y destacó a ambos seleccionados como los equipos más fuertes del torneo. La figura de la Roja aseguró que son “las dos mejores selecciones del Mundial”, una declaración en la que no incluyó a Argentina, vigente campeona del mundo.

España llegó a esta instancia luego de superar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, mientras que Francia avanzó tras vencer a Marruecos. Ahora, dos de los principales candidatos al título se enfrentarán por un lugar en la definición del torneo. “España y Francia somos las dos mejores selecciones del Mundial”, expresó Yamal al analizar el duelo. Además, el futbolista de 18 años afirmó: “Si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”.

El delantero del Barcelona también habló sobre las expectativas para el partido y destacó la importancia de mantener el estilo de juego español. “Espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. No hay equipo que nos vaya a jugar uno contra uno todo el campo. Todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo es muy físico”, explicó.

Yamal señaló que España buscará controlar la pelota y sostener su identidad ante el seleccionado francés. “Jugaremos como nosotros sabemos y trataremos de tener el balón. Llego con mucha confianza, sé que estoy preparado para el partido y tengo muchas ganas de que llegue el día”, afirmó.

El joven delantero también recordó el último antecedente importante entre ambos equipos. En la Eurocopa 2024, España eliminó a Francia con un gol suyo en la semifinal, un remate que permitió igualar el partido antes del triunfo español por 2-1. “Ojalá que se repita, tengo muchas ganas de que llegue ya”, comentó Yamal sobre el próximo enfrentamiento.

España y Francia se medirán por las semifinales del Mundial 2026 con un lugar en la final en juego. El ganador avanzará a la definición del torneo.