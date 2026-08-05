El futuro de Julián Álvarez podría comenzar a definirse en las próximas horas y, en medio de las gestiones del Barcelona para intentar incorporarlo, Lamine Yamal apareció en escena con un particular guiño en redes sociales.

El delantero argentino es seguido desde hace meses por el club catalán, que busca avanzar en una estrategia para conseguir liberarlo de su vínculo con el Atlético de Madrid. En ese contexto, está prevista una reunión entre dirigentes del Barcelona y el representante del futbolista, Fernando Hidalgo.

Mientras crece la expectativa por esa cumbre, Lamine Yamal le dio “me gusta” a una publicación relacionada con la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona.

El extremo español reaccionó en Instagram a una publicación del diario Sport que informaba sobre la reunión que mantendrán en Madrid el director deportivo del Barcelona, Deco, y el agente del delantero argentino.

El gesto rápidamente llamó la atención debido a que Yamal es una de las grandes figuras del conjunto catalán y su actividad en redes sociales suele generar repercusión cuando interactúa con cuestiones vinculadas al mercado de pases.

El “like” de Lamine que ilusiona al Barcelona

La publicación que recibió el “me gusta” del futbolista español hacía referencia a la inminente reunión entre Deco y Fernando Hidalgo, encuentro que podría ser importante para conocer la estrategia que seguirá Barcelona para intentar contratar al delantero.

Aunque se trató solamente de una reacción en redes sociales y no representa una confirmación de la operación, el gesto de Yamal fue interpretado como una señal positiva dentro de la expectativa que genera la posible llegada del argentino.

El juvenil de 17 años es uno de los principales referentes del equipo catalán pese a su corta edad y tiene un peso cada vez mayor dentro del vestuario.

Por eso, su reacción frente a una noticia que involucra directamente a Julián Álvarez no pasó inadvertida entre los hinchas del Barcelona.

El peso de Julián en el proyecto del Barcelona

El interés del Barcelona por el delantero argentino se sostiene desde hace meses y está relacionado con la intención de sumar a un atacante de jerarquía para su proyecto deportivo.

En ese escenario, la posible llegada de Julián podría darle al equipo catalán una nueva alternativa ofensiva y, al mismo tiempo, generar una sociedad de alto nivel con jugadores como Lamine Yamal.

El español, campeón del mundo con España, es una de las grandes estrellas del Barcelona y su reacción en Instagram agregó un condimento inesperado a una negociación que podría entrar en horas decisivas.

Por ahora, el “me gusta” no modifica el estado de las conversaciones, pero sí alimentó la ilusión de los hinchas del Barcelona, que esperan que la reunión entre Deco y el representante de Julián Álvarez sea el primer paso concreto para acercar al argentino al club catalán.