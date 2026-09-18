Lamine Yamal habló sobre el Balón de Oro y puso en el centro de su reflexión a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El delantero del Barcelona recordó la época en la que, según explicó, ambos jugadores eran considerados los mejores del mundo.

“Cuando estaban Messi y Cristiano todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores”, expresó Yamal durante una entrevista con Universo Valdano.

El futbolista también cuestionó algunos de los criterios que actualmente se utilizan para definir al ganador del premio. En particular, hizo referencia al peso que puede tener la Champions League en la elección.

Qué debería reconocer el premio

Yamal diferenció los reconocimientos colectivos de los individuales. Según explicó, ganar la Champions representa un logro del equipo, mientras que el Balón de Oro debería distinguir al mejor futbolista del mundo.

“Ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin”, afirmó el delantero del Barcelona. Para Yamal, la elección no debería depender exclusivamente de los goles, las asistencias o la cantidad de títulos obtenidos por un equipo.

El español también explicó que le da importancia a la influencia que un jugador tiene durante un partido. En ese sentido, recordó que durante su formación prefería mirar los encuentros completos antes que revisar estadísticas individuales.

La referencia de Özil

Yamal puso como ejemplo a Mesut Özil, futbolista al que admiraba pese a que sus registros goleadores no fueran extraordinarios. Para el jugador del Barcelona, un mediapunta puede ofrecer un gran espectáculo sin necesariamente marcar un gol.

El delantero explicó que también le ocurrió personalmente sentirse satisfecho después de un partido en el que no convirtió. “Yo me enfado si no toco el balón, si no puedo disfrutar”, señaló.

De esta manera, Yamal dejó su mirada sobre los criterios que deberían pesar en el Balón de Oro. En su reflexión, Messi y Cristiano aparecen como referencias de una etapa que, para el futbolista, tuvo una definición más clara sobre los mejores jugadores del mundo.