Lamine Yamal criticó a un expresidente español por sus dichos racistas

El seleccionado de España se prepara para enfrentar a Francia en la semifinal del Mundial 2026 este martes. En la previa del encuentro, Lamine Yamal tomó la palabra, el mismo día de su cumpleaños número 19, para responder a las polémicas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy. El político ibérico había cuestionado el origen étnico de los futbolistas galos bajo la premisa de una Francia sin franceses, lo que motivó el repudio de la joven figura del Barcelona.

Al referirse a los dichos de Rajoy, Yamal priorizó el valor social del juego y manifestó que "Creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se juegan en un Mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso".

El atacante profundizó en el rol del deporte y señaló que "Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, somos ejemplo de integración. El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho una persona".

Sobre el cruce contra el equipo de Didier Deschamps, el delantero ratificó su alta confianza en La Roja tras las controversias previas con el rival. Al ser consultado por la jerarquía del adversario, indicó que "Me preguntaron si me daba miedo Francia y obviamente no, somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido". También restó importancia al peso de la instancia al asegurar que "Presión no, siempre voy a jugar como sé, ni mejor ni peor, siempre al servicio del equipo y dando al máximo".

Para Yamal, este enfrentamiento representa el desafío "top 1, el más importante que voy a jugar" en su trayectoria profesional hasta el momento. Con la mira puesta en el acceso a la gran definición en el estadio MetLife, el futbolista concluyó con una reflexión sobre las posibilidades de su grupo al afirmar que "Obviamente me veo campeón del mundo, es difícil como todos los títulos pero si nos vemos todos como campeones del mundo, ¿por qué no?".