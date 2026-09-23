Lamine Yamal volvió a hablar sobre el Balón de Oro y repasó los argumentos que, según su propia mirada, lo colocan entre los candidatos al premio. El delantero del Barcelona sostuvo que su principal argumento es la manera en la que juega y aquello que lo hace diferente.

El futbolista también mencionó los títulos conseguidos con Barcelona y el Mundial ganado con su selección como parte de sus méritos. La gala en la que se entregará el Balón de Oro está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres.

Un debate con varios nombres

Yamal señaló que existen varios jugadores con argumentos sólidos para quedarse con el premio y consideró positivo que haya más nombres y debate alrededor de la elección. En ese sentido, mencionó que las opiniones sobre Lionel Messi, Rodri y otros candidatos son respetables y que la decisión corresponde a los periodistas.

El delantero también habló del comienzo de temporada del Barcelona, que aparece como líder de LaLiga después de ganar las siete jornadas disputadas. En sus primeros ocho partidos entre LaLiga y Champions, Yamal acumula ocho goles y seis asistencias.